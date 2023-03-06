Стилисты объяснили, как с помощью одежды создать стройный силуэт

Женщины стремятся выглядеть безупречно с наступлением весны. Многие хотят стать стройнее и спрятать несовершенства фигуры под одеждой. Стилисты рассказали, как грамотно построить образ.

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Специалисты в мире моды призвали быть аккуратнее с одеждой оверсайз, несмотря на то, что она практически всегда стройнит фигуру. Однако стоит внимательно подбирать размер. Так, жакет или свитшот XXXL сделают образ грузным и приземистым.Стилисты объяснили, как одежда создает стройный силуэт.

Например, можно подчеркнуть достоинства фигуры. Если женщине нравится, как выглядят ее ключицы, стоит обратить внимание на блузу с большим вырезом-лодочкой, пишет еженедельный журнал «Профиль».