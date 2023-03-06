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47 минут назад

Россиянам назвали самые модные кроссовки на весну

Lenta.ru

Персональный стилист Ольга Ефимова назвала россиянам самые модные кроссовки на эту весну. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!».

Россиянам назвали самые модные кроссовки на весну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, актуальными станут модели в стиле 1970-1980-х годов. «В моде кроссовки в олдскульном стиле, напоминающие кеды для спорта из 70-80-х — аккуратной формы и с прямой подошвой», — заявила она.

В то же время эксперт объяснила, что также будет популярна футуристичная обувь, отличающаяся оригинальным дизайном, цветовой гаммой и формой подошвы. Тем читателям, которые ищут кроссовки на несколько сезонов, Ефимова посоветовала присмотреться к классическим моделям белых, черных и спокойных цветов.

Мода,Ольга Ефимова,
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