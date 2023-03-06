Россиянам назвали самые модные кроссовки на весну

По словам специалиста, актуальными станут модели в стиле 1970-1980-х годов. «В моде кроссовки в олдскульном стиле, напоминающие кеды для спорта из 70-80-х — аккуратной формы и с прямой подошвой», — заявила она.

В то же время эксперт объяснила, что также будет популярна футуристичная обувь, отличающаяся оригинальным дизайном, цветовой гаммой и формой подошвы. Тем читателям, которые ищут кроссовки на несколько сезонов, Ефимова посоветовала присмотреться к классическим моделям белых, черных и спокойных цветов.