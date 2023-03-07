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19 минут назад

Названы прибавляющие возраст вещи

Vse42.ru

Стилист из Великобритании Мелисса Ланд перечислила вещи, которые визуально делают женщин старше.

Названы прибавляющие возраст вещи
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Как отметила специалист, надо очень аккуратно обращаться с одеждой винтажного стиля. Полностью подобранный наряд в таком формате зрительно добавит женщине лет.

Стилист подчеркнула, что она любит винтажные вещи, но рекомендует сочетать их с современными трендами, чтобы не выглядеть немолодой и старомодной.

Помимо одежды специалист рекомендует с осторожностью выбирать аксессуары, потому как они тоже могут повлиять на внешний вид не в лучшую сторону. Об этом пишет издание Express.

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