Названы прибавляющие возраст вещи

Стилист из Великобритании Мелисса Ланд перечислила вещи, которые визуально делают женщин старше.
Как отметила специалист, надо очень аккуратно обращаться с одеждой винтажного стиля. Полностью подобранный наряд в таком формате зрительно добавит женщине лет.
Стилист подчеркнула, что она любит винтажные вещи, но рекомендует сочетать их с современными трендами, чтобы не выглядеть немолодой и старомодной.
Помимо одежды специалист рекомендует с осторожностью выбирать аксессуары, потому как они тоже могут повлиять на внешний вид не в лучшую сторону. Об этом пишет издание Express.