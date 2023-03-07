Названы прибавляющие возраст вещи

Стилист из Великобритании Мелисса Ланд перечислила вещи, которые визуально делают женщин старше.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Как отметила специалист, надо очень аккуратно обращаться с одеждой винтажного стиля. Полностью подобранный наряд в таком формате зрительно добавит женщине лет.

Стилист подчеркнула, что она любит винтажные вещи, но рекомендует сочетать их с современными трендами, чтобы не выглядеть немолодой и старомодной.