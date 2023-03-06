Литвинова пришла на Неделю моды с сумкой за 323 тысячи рублей

«Что сказать?... Шикарная, уникальная, особенная, неповторимая», «Если бы слово "совершенство" было бы человеком, это были бы вы», «Такую сумку мог придумать только гений», «Кто бы что ни говорил, но Рената была и есть икона стиля. И это ощущается во всем», — заявили они.