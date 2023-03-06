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1 час назад

Рената Литвинова пришла на Неделю моды с сумкой-перчаткой за 323 тысячи рублей

Lenta.ru

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова пришла на показ в рамках Недели моды в Париже с сумкой-перчаткой и восхитила подписчиков. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Литвинова пришла на Неделю моды с сумкой за 323 тысячи рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость посетила шоу бренда Balenciaga в монохромном черном образе. Она позировала перед камерами папарацци в длинном приталенном пальто, обуви на каблуках и солнечных очках. В качестве акцента в образе выступил надетый на плечо и руку аксессуар из телячьей кожи упомянутой марки, стоимость которого на официальном сайте составляет 4290 долларов (примерно 323 тысячи рублей).

Поклонники оценили внешность звезды в комментариях.

«Что сказать?... Шикарная, уникальная, особенная, неповторимая», «Если бы слово "совершенство" было бы человеком, это были бы вы», «Такую сумку мог придумать только гений», «Кто бы что ни говорил, но Рената была и есть икона стиля. И это ощущается во всем», — заявили они.

Мода,Рената Литвинова,
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