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1 час назад

Наряд невесты высмеяли в сети со словами «вышла замуж в одеяле»

Lenta.ru

Невесту Ану Марию Замору высмеяли в сети со словами «вышла замуж в одеяле». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Наряд невесты высмеяли в сети со словами «вышла замуж в одеяле»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка предстала в пышном платье, прикрывающем ноги сзади и обнажающем спереди. Свой образ она дополнила блестящими розовыми туфлями на высоких каблуках, длинной фатой и диадемой.

«День, кода ты сказала "да" своему платью, и торжественный день, когда ты его надела», — подписала ролик тиктокерша.

В свою очередь, зрители решили, что наряд имеет вид стеганой постельной принадлежности.

«Ты говоришь: "Платье". Я говорю: "Одеяло"», «Вышла замуж в своем пуховом одеяле», «Откуда это одеяло?» — написали они в комментариях.

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