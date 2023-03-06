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1 час назад

53-летняя Дженнифер Лопес снялась в нижнем белье для новой рекламы Intimissimi

Газета.Ru

Певица и актриса Дженнифер Лопес стала глобальным амбассадором Intimissimi и снялась в нижнем белье. Об этом сообщает Daily Mail.

53-летняя Лопес снялась в нижнем белье для рекламы Intimissimi
Фото: Газета.RuГазета.Ru

53-летняя актриса стала лицом новой рекламной кампании итальянского бренда нижнего белья Intimissimi. На фотографиях она позировала в голубом, красном и розовом комплектах, а также атласных халатах.

В 2004 году Дженнифер Лопес вышла замуж за Марка Энтони. Брак был заключен спустя неделю после развода Марка Энтони с Дайанарой Торрес. В 2007 году во время совместного тура Дженнифер Лопес и ее супруг объявили о том, что ждут первенца. 22 февраля 2008 года на свет появились двойняшки – Эмма и Максимилиан. Однако в 2011 году Дженнифер Лопес и Марк Энтони рассказали журналистам о расставании. В 2021 году Дженнифер Лопес воссоединилась с Беном Аффлеком, с которым встречалась с 2002 по 2003 год. 16 июля 2022 года знаменитости поженились.

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