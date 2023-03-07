Чем запомнилась Неделя моды в Париже

7 марта подошла к концу Неделя моды в Париже, которая завершила череду показов сезона осень-зима 2023 года. Заключительные шоу глобально не отличались от предыдущих: почти ни одно дефиле не обошлось без эпатажа и наготы. Кьяра Ферраньи облачилась в оголяющую грудь майку, вдохновившись трендом на нарочитую сексуальность, Холзи надела прозрачное платье с анималистичным принтом, который вернулся в моду из нулевых, а Эмили Ратаковски предпочла удивить публику непривычно скромным образом — топом в виде цветка антуриума. Самые провокационные наряды прошедших модных мероприятий — в галерее «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Одна из моделей нью-йоркского бренда Vaquera облачилась в сетчатый наряд, полностью обнажающий ее тело. Помимо этого, на шее и бедрах манекенщицы модельеры закрепили асимметричные пояса из того же материала, создавая иллюзию летящей ткани. Дизайнеры коллекции Патрик ДиКаприо и Брин Таубенси защитили свои достаточно экстравагантные образы: по их словам, в текущем сезоне они решили акцентировать внимание на изделиях, которые предназначены не для продажи.

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Американская певица Холзи появилась на показе бренда Pressiat, организованного в рамках Недели моды в Париже. Знаменитость вышла на подиум в прозрачном платье синего цвета, оформленном анималистичным принтом и двумя вырезами по бокам на талии. Также на размещенном фото видно, что сквозь ткань наряда просвечивает обнаженная грудь исполнительницы. При этом ее образ дополнен черными босоножками на высокой массивной подошве и браслетами с шипами.

Дизайнер Винсент Гарнье Прессиат признавался, что при создании новой линейки вдохновлялся образом типичной буржуазной жительницы Парижа. Поэтому для проведения показа одноименного бренда Pressiat он выбрал одно из любимых мест развлечения парижан — культовый бар Le Carmen. И хотя коллекция отвечала за сезон осень-зима, модельер не мог не включить в нее одежду в бельевом стиле, которая изначально прославила его в модных кругах. Причем представляли откровенные наряды не только женщины (в том числе певица Холзи), но и манекенщики. Один из них вышел на подиум в корсетном мини-платье с вырезом на груди, а другой прошелся перед гостями в кружевном корсете, колготках в сетку и туфлях на каблуках.

Косынки остаются одним из самых модных аксессуаров и в 2023 году. И если рэпер Asap Rocky предпочитает классический вариант из шелка, то гостьи модного показа Paco Rabanne решили привлечь внимание фотографов блестящими головными уборами той же марки. Одна из девушек предпочла косынку-кольчугу, а вторая — изделие в пайетках. Аксессуары идеально дополняли не менее яркие серебристые наряды и футуристичные белые сапоги на платформе.

Модель Эмили Ратаковски столкнулась с шквалом критики после появления на показе испанского бренда Loewe. Манекенщица посетила Неделю моды в широких черных брюках, прикрыв голую грудь огромным искусственным цветком антуриума вместо топа. Волосы знаменитость собрала в пучок, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках, чтобы не отвлекать внимание публики от главной вещи во всем ансамбле, из-за которой ее образ в сети прозвали клоунским.

Открывал парижскую Неделю моды показ Французского института моды (Institut Français de la Mode), в рамках которого 25 лучших выпускников учебного заведения представили свои дипломные наряды. Один из студентов, следуя тенденции на феминизацию стиля, выпустил на подиум мужчину в блестящем платье с прозрачной юбкой, которая демонстрировала розовые трусы. Женственность образу придавали рукава-фонарики, яркий макияж, туфли на высоком каблуке и серьги в виде помады.

«Дизайнеры, которые поразили меня больше всего в этом дефиле, на самом деле были одними из самых отстающих несколько месяцев назад», — призналась одна из преподавателей программы Лейла Нери.

Гостья показа французского бренда Saint Laurent выбрала для выхода в свет монохромный коричневый образ, скомбинировав различные ткани и фактуры. Она надела длинный кожаный плащ свободного кроя и прозрачное платье в пол, которое обнажало не прикрытую бюстгальтером грудь. Кроме того, девушка дополнила образ остроносыми туфлями на каблуках и солнечными очками, подчеркнув веки розовыми тенями.

Известно, что основатель марки Ив Сен-Лоран в 1968 году создал одно из первых прозрачных платьев, которое было оформлено страусиными перьями. Его также предполагалось носить без нижнего белья.

«Мы рады продавать коммерческие вещи», — заявили в интервью Vogue дизайнеры бренда Vaquera Патрик ДиКаприо и Брин Таубенси.

Однако, выдержав паузу в несколько секунд, рассказали, что в этом сезоне они не побоялись создавать одежду, предназначенную именно не для продажи. В отличие от прошлого показа, посвященного любви и романтизму, в данном шоу модельеры решили отдать дань уважения карибским морякам. Так, по подиуму прошлись модели с бюстгальтерами в виде пиратских повязок и соответствующими шляпами на голове.

Диваном или подставкой для десертов вдохновлялся дизайнер китайского бренда Chenpeng — вопрос открытый. Тем не менее модельеру удалось удивить публику, привыкшую к полуголым моделям на подиумах, достаточно экстравагантным, но непривычно закрытым для гостей парижской Недели моды образом. Манекенщица с голубыми губами выглядела невозмутимо вопреки своему эпатажному надувному образу.

Чтобы отдать дань памяти и уважения покойному Пако Рабану, французский стилист Жюльен Доссен взял за основу дружбу модельера с художником Сальвадором Дали.

«Они были действительно близкими друзьями. Я получил разрешение на использование сюрреалистических мотивов из картин Дали и пару его украшений: большое усыпанное рубиновыми камнями кровоточащее сердце из золота, металлическую колючую проволоку, ожерелье и пояс», — рассказал Доссен.

Так, коллекция под названием «В погоне за мечтой» стала своего рода путешествием в подсознание художника, где фактура тканей становилась нечеткой, а трикотаж блестящим даже на обычных пальто, свитерах и брюках.

Итало-американская модель и актриса Джулия Фокс в очередной раз привлекла внимание фотографов. 33-летняя знаменитость появилась на Неделе моды в Париже в кожаных трусах и укороченной черной куртке, оформленной ремнями на груди. Свой образ манекенщица дополнила огромными сапогами из шерсти с голенищем до бедер и сумкой, украшенной цепью. Помимо прочего, она надела солнцезащитные очки и нанесла на губы темно-коричневую помаду.

Создатель марки Noir Kei Ninomiya Кей Ниномия известен тем, что старается не прибегать к шитью, предпочитая сборку одежды из вырезанных лазером деталей. В новом шоу он одел моделей в сложные многослойные наряды, используя вязаные предметы гардероба, прозрачные ткани, бахрому и металлические изделия.

Одежда дизайнера заставила зрителей вспомнить о грибницах и нейронных сетях. Например, одна из манекенщиц предстала перед публикой в туфлях на массивной платформе с металлической фурнитурой и шарообразной сетке-накидке, которая представляла собой своеобразный кокон с волосками.

Итальянский дизайнер и модель Кьяра Ферраньи, прославившаяся благодаря блогу о косметике, в первый же день привлекла внимание фотографов достаточно откровенным нарядом. Вдохновившись неугасающей тенденцией на наготу, знаменитость появилась на Неделе моды в Париже в прозрачной майке, которая демонстрировала ее обнаженную грудь, в сочетании с консервативной на первый взгляд юбкой, оформленной разрезом до талии. Дополнили готический образ солнцезащитные очки, алая помада и колготки в сетку, а в руках инфлюэнсер держала сумку модного дома Dior.

Бренд Coperni вновь продемонстрировал любовь к технологиям. Если в прошлый раз во время шоу на теле модели Белли Хадид с помощью специального спрея было создано жидкое платье, то на новом показе на подиум вышли настоящие роботы. Черно-желтые робопсы инженерной компании Boston Dynamics взаимодействовали с манекенщицами, помогая им снимать одежду и носить сумки.

Арно Вайан и Себастьян — основатели марки, название которой было вдохновлено трудами астронома Николая Коперника, — объяснили концепцию новой коллекции. Они заявили, что переосмыслили произведение французского баснописца Жана де Лафонтена «Волк и ягненок», перенеся ее на отношения человека и робота.

«Наш позитивный посыл заключается в том, что люди и технологии могут сосуществовать вместе в гармонии», — отметил Вайан.

Бывшая модель, а ныне стилист и ювелирный дизайнер Мишель Эли поучаствовала в показе женской одежды люксового бренда Courrèges. Инфлюэнсер продемонстрировала эпатажный наряд «единорога», примерив сапоги с шипами, головной убор в виде рога и кремовый костюм, состоящий из нескольких слоев сшитой между собой ткани. Помимо этого Эли дополнила образ белыми сетчатыми колготками и сумкой-клатчем в тон образу.

Супруги и основатели французской марки VICTORIA/TOMAS Виктория Фельдман и Томас Берзиньш объединились с парфюмерным брендом Caron и создали свою новую коллекцию, опираясь на его ароматы. Например, Tabac Blond, которые задумывались как духи для мужчин, были переняты женщинами и в 1920-е годы стали символом эмансипации. Данные детали дизайнеры отразили в «мужских» силуэтах на девушках: объемных брючных и спортивных костюмах и бейсболках.В то же время модельеры поддержали отказ от стигматизации обнаженной женской груди. Несколько манекенщиц вышли на подиум в прозрачных нарядах без нижнего белья.

В сезоне осень-зима 2023-2024 братья Юлий и Виктор Джулл, создавшие модный бренд одежды Heliot Emil в честь своего прадеда, представили коллекцию, вдохновленную работами британского скульптора Генри Мура.

«Он делает полуабстрактные скульптуры, в которых демонстрирует динамику действий человека. И затем, в зависимости от того, под каким углом вы на это смотрите, вы можете почувствовать, что статуя как будто оживает», — отметили дизайнеры.

В то же время редакторы Vogue высказались, что данный аспект нельзя было разглядеть на подиуме из-за ремня на груди у модели, открывавшей шоу.

«То, что я считаю элегантным, также является чем-то более открытым или уязвимым, а то, что считается более индустриальным, является чем-то более грубым и жестким», — объяснили братья Джулл.