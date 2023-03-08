Инструкция: как сдавать в магазин некачественную вещь

Споры продавцов и покупателей о возврате товаров и отказе от услуг возникают часто. Несмотря на известную фразу о том, что клиент всегда прав, далеко не каждый покупатель задумывается о своем праве на возврат вещи. "Рамблер" расскажет, как это сделать.

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Любой товар, даже если он качественный, можно вернуть в магазин (ст. 502 ГК РФ, ст. 25 закона "О защите прав потребителей") при соблюдении условий:

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вы купили товар не более 14 дней назад (при этом продавец может прописать в документах на товар и более длительный срок);

одежду никто не носил, на ней сохранены все ярлыки и сохранился чек (можно обойтись и без чека, если есть свидетель покупки);

обмен товара невозможен, потому что отсутствует аналогичный товар.

Вы можете вернуть одежду, даже если вы ее уже носили, но она сразу испортилась или потеряла вид после стирки. Здесь важно, чтобы не прошло время предъявления требования по недостаткам товара (по закону о защите прав потребителей сделать это можно в течение 2 лет, если продавец или изготовитель не указал иной срок использования изделия по назначению).

В такой ситуации нужно обратиться к продавцу с письменным заявлением (претензией) о возврате денежных средств за некачественный товар. Опишите проблему, например, что вещь потеряла былой облик, хотя вы следовали инструкции. Хорошо, если у вас есть фото до и после стирки или носки.

В случае спора между потребителем и продавцом о качестве продукции магазин может направить товар на товароведческую экспертизу, где будет установлено, имеет ли место брак. Кстати, обувь можно вернуть в течение целого месяца. В этом случае сохранение упаковки или коробки не требуется, но на руках должны быть документы, подтверждающие покупку товара.

Однако существует список товаров, которые нельзя вернуть или обменять, если нет претензий к их качеству: