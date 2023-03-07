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2 часа назад

Названы главные тренды в одежде на весну

Lenta.ruиещё 1

Российский стилист маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова назвала главные тренды в одежде на весну. Соответствующий комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 7 марта.

Названы главные тренды в одежде на весну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, среди актуальных вещей эксперт выделила асимметричную юбку и яркие костюмы. В первом случае, данный предмет гардероба легко сочетать с джинсовыми куртками, рубашками, тренчами. Также образ можно дополнить казаками, ботфортами или ботильонами на шнурках. Что касается костюмов, то Храмкова советует присмотреться к вариантам оранжевой гаммы.

Вдобавок собеседница издания призвала не бояться экспериментировать с цветами. «Попробуйте сочетать в одном образе, на первый взгляд, несочетаемые оттенки. Например, лаванда и хаки вместе смотрятся гармонично и свежо», — пояснила она.

Помимо прочего, Храмкова особенно отметила костюмные жилеты, которые любят носить знаменитости, например, актриса Анджелина Джоли и модель Кейт Мосс. По ее словам, их можно сочетать с брюками, джинсами или юбками в пол.

В заключение стилист напомнила об одежде-оверсайз. «Несмотря на растущую популярность обтягивающих и соблазнительных силуэтов, оверсайз все еще в трендах и, кажется, уходить никуда не собирается», — уточнила она.

Мода,Екатерина Храмкова,Анджелина Джоли,Кейт Мосс,
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