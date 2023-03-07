Зендая в тигровом тотал-луке пришла на показ Louis Vuitton

Американская актриса и модель Зендая посетила показ Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Фотографии с мероприятия появились на Page Six.
В предпоследний день Недели моды во Париже в Бальном зале музея Орсе состоялся показ осенне-зимней коллекции Louis Vuitton. Гостем мероприятия стала новый амбассадор бренда Зендая. 26-летняя звезда сериала «Эйфория» выбрала для светского выхода тигровый тотал-лук, состоящий из мини-шорт, укороченного жакета и высоких сапог на массивном каблуке. Актриса дополнила образ миниатюрной сумочкой с монограммой Louis Vuitton и украшениями из ювелирной линейки французского модного дома.
Зендая позировала фотографам вместе с Фарреллом Уильямсом, который в прошлом месяце был назначен креативным директором мужской линии Louis Vuitton, сменив на этом посту покойного Вирджила Абло. Среди гостей показа были также Софи Тернер, Эмма Стоун, Сара Полсон, Хлоя Морец, Ана де Армас, Катрин Денев, Алисия Викандер и другие знаменитости.