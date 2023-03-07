Зендая в тигровом тотал-луке пришла на показ Louis Vuitton

Американская актриса и модель Зендая посетила показ Louis Vuitton , который прошел в рамках Недели моды в Париже. Фотографии с мероприятия появились на Page Six.

В предпоследний день Недели моды во Париже в Бальном зале музея Орсе состоялся показ осенне-зимней коллекции Louis Vuitton. Гостем мероприятия стала новый амбассадор бренда Зендая. 26-летняя звезда сериала «Эйфория» выбрала для светского выхода тигровый тотал-лук, состоящий из мини-шорт, укороченного жакета и высоких сапог на массивном каблуке. Актриса дополнила образ миниатюрной сумочкой с монограммой Louis Vuitton и украшениями из ювелирной линейки французского модного дома.