Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
2 часа назад

Зендая в тигровом тотал-луке пришла на показ Louis Vuitton

Газета.Ru

Американская актриса и модель Зендая посетила показ Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Фотографии с мероприятия появились на Page Six.

Зендая в тигровом тотал-луке пришла на показ Louis Vuitton
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В предпоследний день Недели моды во Париже в Бальном зале музея Орсе состоялся показ осенне-зимней коллекции Louis Vuitton. Гостем мероприятия стала новый амбассадор бренда Зендая. 26-летняя звезда сериала «Эйфория» выбрала для светского выхода тигровый тотал-лук, состоящий из мини-шорт, укороченного жакета и высоких сапог на массивном каблуке. Актриса дополнила образ миниатюрной сумочкой с монограммой Louis Vuitton и украшениями из ювелирной линейки французского модного дома.

Зендая позировала фотографам вместе с Фарреллом Уильямсом, который в прошлом месяце был назначен креативным директором мужской линии Louis Vuitton, сменив на этом посту покойного Вирджила Абло. Среди гостей показа были также Софи Тернер, Эмма Стоун, Сара Полсон, Хлоя Морец, Ана де Армас, Катрин Денев, Алисия Викандер и другие знаменитости.

Мода,Ана де Армас,Сара Полсон,Софи Тернер,Хлоя Морец,Алисия Викандер,Катрин Денев,Эмма Стоун,Louis Vuitton,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий