Звезда "Эйфории" Сидни Суини снялась в чувственной рекламе купальников

Основательница и креативный директор бренда пригласила актрису принять участие в рекламной кампании после того, как ее героиня появилась в купальнике Gemma One-Piece Frankies Bikinis в одном из эпизодов «Эйфории» в прошлом году — это вызвало такой спрос на такую же модель, что за 24 часа на сайте марки образовался лист ожидания из 500 человек.