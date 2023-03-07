Звезда "Эйфории" Сидни Суини снялась в чувственной рекламе купальников

Звезда сериала «Эйфория» актриса Сидни Суини снялась в рекламе линии купальников бренда Frankies Bikinis, которую марка назвала «самой сексуальной в мире». Об этом сообщает Page Six.
Основательница и креативный директор бренда пригласила актрису принять участие в рекламной кампании после того, как ее героиня появилась в купальнике Gemma One-Piece Frankies Bikinis в одном из эпизодов «Эйфории» в прошлом году — это вызвало такой спрос на такую же модель, что за 24 часа на сайте марки образовался лист ожидания из 500 человек.
«Я мгновенно представила себе сотрудничество с Сидни, чтобы создать вещи, которые по-настоящему воплотят ее потрясающую женственность, ее сногсшибательную романтическую ауру, не говоря уже о многочисленных талантах», — сообщила модельер в пресс-релизе бренда.
В создании новой линии купальников приняла участие сама актриса — на одной из моделей есть принт в виде отпечатка ее губ.
Рекламная кампания была вдохновлена духом итальянского лета.