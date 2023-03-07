Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега снялась для обложки Elle

Для обложки актриса позировала в топе Loewe, который был выполнен в виде цветка антуриума. В схожем топе ранее на Неделе моды в Париже появилась Эмили Ратаковски. Помимо испанского бренда Ортега примерила образы других мировых домов моды: Dolce&Gabbana, Valentino, JW Anderson Coperni, Prada, Ferragamo. Украшения были подобраны из компаний Tiffany & Co и Harry Winston.

В интервью Elle Ортега рассказала, что ее мама не хотела, чтобы дочь становилась актрисой. Она посмотрела передачу про Маколея Калкина, который столкнулся с токсичной голливудской средой еще в детстве, и испугалась за дочь. После «трех или четырех лет мольбы» Ортега смогла уговорить маму опубликовать на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором она произносит монолог.