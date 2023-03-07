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28 минут назад

Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега снялась для обложки Elle

Газета.Ru

20-летняя американская актриса Дженна Ортега, которая прославилась благодаря главной роли в сериале «Уэнсдэй», стала героиней обложки Elle USA. Об этом сказано на сайте издания.

Звезда сериала "Уэнсдэй" Дженна Ортега снялась для обложки Elle
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для обложки актриса позировала в топе Loewe, который был выполнен в виде цветка антуриума. В схожем топе ранее на Неделе моды в Париже появилась Эмили Ратаковски. Помимо испанского бренда Ортега примерила образы других мировых домов моды: Dolce&Gabbana, Valentino, JW Anderson Coperni, Prada, Ferragamo. Украшения были подобраны из компаний Tiffany & Co и Harry Winston.

Снимал актрису модный фотограф Феликс Купер.

В интервью Elle Ортега рассказала, что ее мама не хотела, чтобы дочь становилась актрисой. Она посмотрела передачу про Маколея Калкина, который столкнулся с токсичной голливудской средой еще в детстве, и испугалась за дочь. После «трех или четырех лет мольбы» Ортега смогла уговорить маму опубликовать на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, на котором она произносит монолог.

«Кто-то нашел его и попытался подписать со мной контракт. И моя мама согласилась, потому что думала, что я могу обижаться на нее до конца жизни», — сказала Ортега.

Мода,Дженна Ортега,Tiffany & Co,
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