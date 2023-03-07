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34 минуты назад

Пенелопа Крус в мини-платье с перьями появилась на показе Chanel

Газета.Ru

Актриса Пенелопа Крус появилась на показе французского дома моды Chanel, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Пенелопа Крус в мини-платье с перьями появилась на показе Chanel
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пенелопа Крус была одной из гостей на шоу Chanel, где показывали женскую коллекцию одежды сезона «Осень-зима 2023». Показ проходил в выставочном зале Grand Palais Éphémère на Марсовом поле.

48-летняя актриса надела в твидовое мини-платье с перьями из весенней коллекции бренда этого года. Она дополнила образ черными аксессуарами: сумкой, ремнем и туфлями.

Мода,Пенелопа Крус,Chanel,
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