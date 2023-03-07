Пенелопа Крус в мини-платье с перьями появилась на показе Chanel

Актриса Пенелопа Крус появилась на показе французского дома моды Chanel, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Пенелопа Крус была одной из гостей на шоу Chanel, где показывали женскую коллекцию одежды сезона «Осень-зима 2023». Показ проходил в выставочном зале Grand Palais Éphémère на Марсовом поле.