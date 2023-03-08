Энне Бурда: как измена мужа дала импульс к созданию модной империи

Энне Бурда: как измена мужа дала начало к созданию модной империи
Наверное, не было такой женщины в советское время, которая бы не знала о журнале Burda moden. Элегантные модели брюк, юбок, платьев и костюмов, с понятными каждой выкройками, не раз приходили на помощь женщинам.
Этот журнал бережно хранили и делились с подругами. Но, оказывается, успех создательницы Burda moden начался с трагедии в личной жизни.
Не быть похожей на маму
Анна Магдалена Леммингер родилась в самой обычной семье. Помимо девочки в семье было еще трое детей. Их воспитанием и всем домашним бытом занималась мать. Наблюдая за тем, что готовка, стирка и дети стали всем для ее матери, Энне твердо решила, что такой судьбы она себе не хочет.
Ее восхищал отец и именно на него девочка и хотела стать похожей. Ее восторгало то, как он все держал под контролем, как смело высказывал свое мнение.
С самого детства Энне мечтала о яркой карьере, а не о домашнем быте послушании.
После окончания школы и специальных курсов она устроилась на работу, где и познакомилась со своим будущим мужем. Франц Бурда был владельцем собственной типографии. Он был обаятельным и общительным, что привлекло молодую девушку.
Энне, мечтавшая не быть похожей на мать, в точности повторяла ее судьбу.
Она ушла с работы, одного за одним родила троих детей и полностью погрузилась в быт.
Но Энне делала все с радостью, семейные обязанности не тяготили ее.
Но спустя 20 лет ее привычная жизнь оказалась разрушена.
С чистого листа
Франц Бурда также занимался своей типографией. Она всегда отнимала много времени, но все чаще и чаще его вообще не стало видно дома.
Энне узнала, что он проводит время не на работе, а со своей секретаршей, которая уже родила от него ребенка.
Такое отношение терпеть Энне не собиралась и подала на развод.
Но только этого ей было недостаточно. Оказалось, что Франц подарил типографию своей любовнице.
Энне обратилась к юристам за помощью. Ее целью было отсудить типографию и журнал.
Тем более, нерадивые любовники довели бизнес до крайне ужасного состояния: типография была близка к банкротству.
Энне пообещала себе, что станет независимой и добьется успеха.
Несмотря на то, что она ни капли не смыслила в издательском бизнесе, она принялась за поиск идей.
В голову ей пришла простая и гениальная идея: этот журнал должен быть для простых женщин с невысоким уровнем дохода, которые хотят хорошо выглядеть!
Она взяла под контроль весь процесс: сама выбирала наряды, контролировала работу портних, выбирала фотографии и работала над оформлением журнала.
Параллельно Энне изучала издательское дело, заводила нужные знакомства и делала все, чтобы ее журнал стал успешным.
Первый выпуск в 1950 году немецкие женщины расхватали как горячие пирожки.
Энне постаралась, чтобы каждая покупательница могла сшить себе наряд, даже если она никогда не занималась этим раньше.
Вскоре журнал продавался не только в Германии, но и во многих странах мира. С 1987 года она стал доступен и в СССР, где также молниеносность завоевал сердца женщин.
Полное счастье
Энне чувствовала себя абсолютно в своей тарелке: она занималась тем, что ей нравилось, ей удалось реализовать себя и ее дело приносило ей приличный доход. О личной жизни она и не задумывалась. А вот ее муж, увидя, какую женщину он потерял, понял, как ошибся.
Ему удалось вымолить у Энне прощения, и она дала ему второй шанс, но с условием, что его любовницы и ее ребенка больше не долго быть в городе. Франц сделал все, чтобы вернуться к Энне и пошел на все ее условия.
Но восстановив семью, Энне не собиралась отказываться от любимого дела. Наоборот, она только набирала обороты: женщина ревностно следила, чтобы на рынке не было подобных изданий, а если они и появлялись, то она, не скупясь на деньги, моментально выкупала их. Энне была во главе империи до 1996 года, а после передала бразды правления своему сыну.