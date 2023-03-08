Энне Бурда: как измена мужа дала импульс к созданию модной империи

Наверное, не было такой женщины в советское время, которая бы не знала о журнале Burda moden. Элегантные модели брюк, юбок, платьев и костюмов, с понятными каждой выкройками, не раз приходили на помощь женщинам.

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Этот журнал бережно хранили и делились с подругами. Но, оказывается, успех создательницы Burda moden начался с трагедии в личной жизни.

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Не быть похожей на маму

Анна Магдалена Леммингер родилась в самой обычной семье. Помимо девочки в семье было еще трое детей. Их воспитанием и всем домашним бытом занималась мать. Наблюдая за тем, что готовка, стирка и дети стали всем для ее матери, Энне твердо решила, что такой судьбы она себе не хочет.

Ее восхищал отец и именно на него девочка и хотела стать похожей. Ее восторгало то, как он все держал под контролем, как смело высказывал свое мнение.

С самого детства Энне мечтала о яркой карьере, а не о домашнем быте послушании.

После окончания школы и специальных курсов она устроилась на работу, где и познакомилась со своим будущим мужем. Франц Бурда был владельцем собственной типографии. Он был обаятельным и общительным, что привлекло молодую девушку.

Энне, мечтавшая не быть похожей на мать, в точности повторяла ее судьбу.

Она ушла с работы, одного за одним родила троих детей и полностью погрузилась в быт.

Но Энне делала все с радостью, семейные обязанности не тяготили ее.

Но спустя 20 лет ее привычная жизнь оказалась разрушена.

С чистого листа

Франц Бурда также занимался своей типографией. Она всегда отнимала много времени, но все чаще и чаще его вообще не стало видно дома.

Энне узнала, что он проводит время не на работе, а со своей секретаршей, которая уже родила от него ребенка.

Такое отношение терпеть Энне не собиралась и подала на развод.

Но только этого ей было недостаточно. Оказалось, что Франц подарил типографию своей любовнице.

Энне обратилась к юристам за помощью. Ее целью было отсудить типографию и журнал.

Тем более, нерадивые любовники довели бизнес до крайне ужасного состояния: типография была близка к банкротству.

Энне пообещала себе, что станет независимой и добьется успеха.

Несмотря на то, что она ни капли не смыслила в издательском бизнесе, она принялась за поиск идей.

В голову ей пришла простая и гениальная идея: этот журнал должен быть для простых женщин с невысоким уровнем дохода, которые хотят хорошо выглядеть!

Она взяла под контроль весь процесс: сама выбирала наряды, контролировала работу портних, выбирала фотографии и работала над оформлением журнала.

Параллельно Энне изучала издательское дело, заводила нужные знакомства и делала все, чтобы ее журнал стал успешным.

Первый выпуск в 1950 году немецкие женщины расхватали как горячие пирожки.

Энне постаралась, чтобы каждая покупательница могла сшить себе наряд, даже если она никогда не занималась этим раньше.

Вскоре журнал продавался не только в Германии, но и во многих странах мира. С 1987 года она стал доступен и в СССР, где также молниеносность завоевал сердца женщин.

Полное счастье

Энне чувствовала себя абсолютно в своей тарелке: она занималась тем, что ей нравилось, ей удалось реализовать себя и ее дело приносило ей приличный доход. О личной жизни она и не задумывалась. А вот ее муж, увидя, какую женщину он потерял, понял, как ошибся.

Ему удалось вымолить у Энне прощения, и она дала ему второй шанс, но с условием, что его любовницы и ее ребенка больше не долго быть в городе. Франц сделал все, чтобы вернуться к Энне и пошел на все ее условия.