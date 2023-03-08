Ккакие женские луки будут модными на осень-зиму 2023-2024 года

Наступление холодов – повод для каждой девушки задуматься об обновлении гардероба. Вещи должны быть не только утеплёнными, но и стильными, гармонично сочетающимися друг с другом. Подтверждением служат модные женские луки, созданные на осень-зиму 2023-2024 года и представленные в дизайнерских коллекциях. Кутюрье в полной мере проявили фантазию при подборе комплектов одежды, предлагая девушкам классические элегантные или креативные молодёжные варианты.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Какой образ выбрать на осень-зиму

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При составлении сильного лука важным моментом является сочетаемость предметов гардероба между собой. Составить представление об удачных комплектах помогут фото, на которых запечатлены разнообразные луки:

Беспроигрышным решением для ежедневных прогулок станут образы в стиле casual. Они создаются с помощью меховых, шерстяных, драповых пальто, шапки бини, утеплённых кроссовок или ботинок, джинсов и водолазки под горло.

Приблизиться к классике помогут базовые предметы гардероба. Актуальной тенденцией продолжает оставаться пальто длины миди прямого кроя. Верхняя одежда гармонично сочетается с нейтральными джинсами, выполненными в спокойных оттенках. Гармоничным дополнением станут оксфорды на шнуровке или другие ботинки на низком ходу либо дополненные небольшим каблуком.

При желании воплотить женственные луки станет находкой такая вещь как платье. Мини облегающего силуэта поможет подчеркнуть стройную фигуру и красивые ноги. Изделия сочетают с высокими сапогами или ботфортами. Вне конкуренции для холодного сезона продолжает оставаться платье-лапша, представленное длиной мини или миди. Модель допускается сочетать с ботинками челси или высокими сапогами на шнуровке. Ещё одно удачное решение – вязаное платье-свитер. При подборе обуви к нему разрешается создать игру на контрасте, прибегнув к дополнению грубыми армейскими ботинками.

Для ранней осени станут находкой комплекты, включающие пиджак и брюки. В тренде как классический прямой силуэт, так и фасоны оверсайз, имеющие нарочито объёмный крой. Костюмы предлагаются в кожаном, вельветовом, твидовом исполнении. Дизайнеры представили как монохромные комплекты, так и дополненные оригинальными принтами. Пользуется популярностью геометрия, рисунки в стиле «Шанель», продольная полоска, зрительно вытягивающая силуэт.

Любительницы активного образа жизни оценят луки, созданные в стиле спорт-шик. Их основу составляют трикотажные костюмы, имеющие прямой, прилегающий по фигуре или свободный крой. Поверх набрасывают шерстяное пальто, дутую куртку, пуховик. Для холодной зимы предлагается полушубок из короткого искусственного меха. Необычной идеей будет сочетание с предметов гардероба с головными уборами, отличающимися по стилистике. Это может быть кепка с широким козырьком или фетровая шляпа с небольшими полями.

Молодёжный уличный стрит-стайл можно создать с утеплёнными предметами гардероба. Примером выступают образы, включающие облегающие кожаные брюки, свитер толстой вязки с высоким горлом и полушубок из удлинённого ворса.

Стильная верхняя одежда составляет основу демисезонного и зимнего гардероба. Сделать образ оригинальным поможет необычное сочетание фактур. Примером служит парка с меховой подстёжкой и капюшоном, отороченным ворсом, которая сочетается с шапкой, созданной из аналогичного меха.

Неизменно актуальными остаются дублёнки-авиаторы. Вещь привлекает внимание за счёт контрастной отделки английского воротника мехом, отличающимся по оттенку от основной части. Дублёнка служит основным акцентом образа, поэтому требует дополнения нейтральными вещами, подобранными в спокойной цветовой гамме. В выбранную стилистику гармонично впишутся однотонные джинсы, брюки и свитера.

Топовыми продолжают оставаться образы, созданные в женственном стиле. Оригинальной станет комбинацией удлинённого вязаного пальто с меховой отделкой, сочетающегося с юбкой-миди и высокими сапогами. В качестве головного убора допускается подобрать кепку с небольшим козырьком.

В моде продолжают оставаться тотал-луки, состоящие из вещей сходных оттенков. Пальто или куртки, платье либо брюки, обувь, головные уборы подбираются в идентичном цвете.

Любительницы образов в стиле бохо смогут подобрать для себя соответствующие предметы гардероба. В качестве верхней одежды выступают пончо, в которых рукава заменены прорезями для рук. Альтернативное решение – вязаное пальто длины макси с бахромой, украшающей подол. Вещи могут быть дополнены оригинальными геометрическими или этническими принтами либо создаваться в монохромном исполнении. В качестве дополнения верхней одежды подойдут джинсы любых оттенков, сапоги в жокейском стиле или ботинки казаки.

Для вечернего выхода предлагается подобрать женственные и неординарные предметы гардероба. Это платье или юбка, созданные из тяжёлой атласной или бархатистой ткани, прилегающего по фигуре силуэта либо дополненные крупной складка или мелкой плиссировкой. В тренде продолжает оставаться анималистика, выражающаяся в дополнении вещи привлекающими внимание принтами. Узоры ассоциируются с расцветкой леопарда, зебры, рептилии.

Любительницы дерзких молодёжных луков оценят джинсы с рваными деталями. Вещь выступает акцентом образа, поэтому требуется дополнения однотонными предметами гардероба без излишних декоративных элементов.

Подчеркнуть достоинства фигуры поможет выборы юбки-мини или укороченных шортов. Модели сочетают с экстремально высокими ботфортами либо сапогами-чулками идентичной длины. Плотное прилегание по ноге поможет сделать дополнительный акцент на достоинствах фигуры. Верх подбирается по индивидуальному усмотрению в виде укороченной косухи или джинсовой куртки.

Подведем итог