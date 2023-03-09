Как обновить гардероб и не потратить всю зарплату: советы стилиста

Эксперты подсказали стильные лайфхаки.

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Регулярный шопинг может позволить себе далеко не каждая женщина, но выглядеть потрясающе хочется всегда. Что же делать? Совсем не обязательно обновлять гардероб полностью каждый сезон, стилисты подсказали нам несколько суперпростых идей, чтобы ваши образы всегда были актуальными при минимальных затратах.

Не покупайте впрок

Иногда мы видим невероятно красивое платье, однако по тем или иным причинам оно может не подходить — не тот сезон/не налезло прямо сейчас и т. д. И вот вы уже счастливо стоите с этим платье на кассе, ведь оно так понравилось, пусть и носить его сейчас нельзя. Откажитесь от этой идеи. Эксперты рекомендуют выбирать вещи, которые вы сможете носить здесь и сейчас в конкретном сезоне. Так вы не только не будете захламлять шкаф, но и избавитесь от проблемы «а что надеть сегодня».

У вас всегда должна быть база

Акцентные вещи — важный элемент, но все же ваш гардероб должен состоять по больше части из базовых вещей, которые хорошо сочетаются между собой. Вместо очередного «кислотного» пиджака купите джинсы или футболку в классическом цвете. У вас всегда должна быть возможность комбинировать основные вещи из гардероба, и эти же самые вещи, кстати, быстро занашиваются, а потому требуют обновления гораздо чаще. Кроме того, последние тренды могут потерять актуальность уже в новом сезоне, а потому, если вы не знаете, что купить прямо сейчас, вложите деньги в базовую вещь — не проиграете.

Акцентные вещи