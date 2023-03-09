Лисовец рассказал, какие юбки носить этой весной

Стилист Владислав Лисовец перечислил самые актуальные модели юбок на весну 2023 года. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.

Фото: Газета.ru Газета.ru

По словам Лисовца, наступившей весной будут по-прежнему актуальны мини-юбки, обтягивающие миди и макси, а также модели с разрезами от бедра. Стилист также порекомендовал обратить внимание на прозрачные юбки, вроде тех, которые Миучча Прада накануне представила на показе Miu Miu в рамках Недели моды в Париже.

Лисовец посоветовал экспериментировать с материалами и фактурами. Весной 2023 года, утверждает он, следует носить юбки из денима, кожи и ткани с люрексом, не бояться пайеток, рюшей и плиссировки.