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1 час назад

Стилист Лисовец рассказал, какие юбки носить этой весной

Газета.Ru

Стилист Владислав Лисовец перечислил самые актуальные модели юбок на весну 2023 года. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.

Лисовец рассказал, какие юбки носить этой весной
Фото: Газета.ruГазета.ru

По словам Лисовца, наступившей весной будут по-прежнему актуальны мини-юбки, обтягивающие миди и макси, а также модели с разрезами от бедра. Стилист также порекомендовал обратить внимание на прозрачные юбки, вроде тех, которые Миучча Прада накануне представила на показе Miu Miu в рамках Недели моды в Париже.

Лисовец посоветовал экспериментировать с материалами и фактурами. Весной 2023 года, утверждает он, следует носить юбки из денима, кожи и ткани с люрексом, не бояться пайеток, рюшей и плиссировки.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, как прошла Неделя моды в Париже.

Мода,Миучча Прада,
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