5 моментов, которые стоит узнать о показе Miu Miu

Если Демна Гвасалия намеренно отказался от знаменитостей на подиуме, то Миучча Прада решила не поскупиться на знаменитые лица. На подиум в рамках показа коллекции сезона осень/зима вышло немало знаменитых моделей: Эмма Коррин, Миа Гот и Зая Уэйд. Что ещё было интересного? Рассказываем.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Это был человеческий подход к элегантности

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Сезон осень/зима 2023 в основном предложил элегантный, трезвый и несколько консервативный гардероб. Это карманная психология: когда времена трудные, мы одеваемся строже. Но это легче сказать, чем сделать для молодого поколения, а зачастую и для старшего, которым такой менталитет не всегда кажется естественным. В последний день показов в Париже Миучча Прада отразила этот самый человеческий подход в юмористической коллекции Miu Miu, в которую также вошли самые востребованные вещи сезона.

Неопрятная ухоженность

Модели Miu Miu прошли по возвышенному белому подиуму Дворца Иены и выглядели немного взволнованными. Конечно, они были одеты в аккуратные кардиганы, юбки-карандаши и туфли на каблуках, которые мы уже ассоциируем с элегантным гардеробом сезона. Но на их голове был беспорядок, а колготки натянуты прямо поверх топов. Это было совершенное несовершенство: гламуризированная версия наших повседневных отношений с модой, возведённая на пьедестал во всей своей красе.

Коллекция отражала наши повседневные отношения с одеждой

Для Миуччи это было также исследование отношений между телами и одеждой в реальном мире. «Смотреть на одежду, смотреть на тела, смотреть на то, как одежда меняет восприятие тела — вы можете сделать так много, просто глядя на тело и одежду. Это звучит как банальность, но я сама это наблюдаю. Сами вещи не такие уж странные, но то, как они действуют, как они работают...», — сказала дизайнер. Это была одежда, в которой хотелось жить: объёмные пальто из овчины или шерсти, безразмерные куртки, идеальный пуховик, роскошная толстовка...

В показе участвовал выдающийся модельный состав

Прада отразила менталитет поколений, который она передавала в своём модельном составе. Миа Гот открыла показ, Зая Уэйд дебютировала на подиуме, а Амелия Грей и Эмма Коррин закрыли шоу. Представители поколения Z, они все разделяют аутентичный и очень личный подход к жизни и работе, что отразилось в коллекции, которая была, прежде всего, о реальности. Например, о тех моментах, когда вам не хочется надевать брюки. «Мне это нравится! Если бы я была моложе, я бы вышла на улицу в трусиках!», — сказала Миучча Прада после показа, имея в виду всех моделей, которых она отправила на подиум в одном белье.

Миучча Прада сказала, что мы должны одеваться ради себя