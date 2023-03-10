4 правила стиля Версаче, которые стоит «украсть»

Следуем советам фэшн-иконы.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Она — настоящая легенда фэшн-мира. Ее имя знает каждый, ведь бутики Версаче есть в каждом большом городе в любой стране мира. Донателла Версаче точно знает, как произвести впечатление хоть дневным, хоть вечерним образом, поэтому мы решили выяснить, какими правилами руководствуется сама дизайнер и что из этого может пригодиться каждой из нас в будничной жизни.

Видео дня

Не бойтесь украшений

Акценты — важная составляющая любого женского образа. Это могут быть как аксессуары, так и украшения. Донателла отдает предпочтение качественным украшениям из натуральных материалов. Так, мисс Версаче просто обожает золото и советует женщинам не бояться металлического блеска. Единственное, о чем стоит помнить — золото необходимо подбирать под свой цветотип, а также не перегружать металлическими украшениями одну и ту же зону.

Высокий каблук — must have

Еще одна деталь любого женственного образа — обувь на высоком каблуке. Конечно, для повседневных «луков» высокий каблук может стать проблемой, однако у вас никогда не должно возникать проблем, если необходимо выглядеть шикарно вечером. Для этого будет достаточно приобрести пару лодочек — классические и одни акцентные для мероприятий без дресс-кода.

Несколько вариантов парфюма

Без хорошего парфюма невозможно создать идеальный женственный образ, Версаче в этом уверена. Далеко не каждая женщина может позволить себе селективные ароматы в большом количестве, однако даже пары флаконов хорошего парфюма будет достаточно. При выборе парфюма опирайтесь только на собственные ощущения, не нужно спрашивать рекомендации подруг и близких — парфюм всегда отражает ваш характер, а лучше вас никто вас не знает.

Наличие узких платьев и юбок