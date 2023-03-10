Модные тенденции весны-2023: что носить и чего избегать

Весна - время обновления, в том числе и гардероба. И конечно, в соответствии с последними тенденциями моды. Поскольку мы вступаем в новый сезон, пришло время безжалостно попрощаться с некоторыми вещами из прошлого и поприветствовать тренды 2023 года. Вот что вам нужно знать, чтобы оставаться на вершине моды этой весной.

Фото: СОВА СОВА

Цвета

В этом сезоне ожидайте увидеть много ярких цветов, таких как коралловый, цвет морской волны и ярко-желтый. Эти цвета можно встретить везде - от платьев до жакетов, поэтому не бойтесь добавить ярких красок в свой гардероб. Также будут популярны пастельные оттенки, такие как сиреневый, мятный и розовый, которые добавят мягкости вашим нарядам.

Стиль

Одна из главных модных тенденций весны 2023 года - возвращение 90-х. Большие блейзеры, мешковатые джинсы и массивные кроссовки, но с современным уклоном, конечно. Еще одним популярным направлением станет флористика: цветочные платья и юбки идеально подойдут для солнечных дней.

Аксессуары

Аксессуары - неотъемлемая часть любого наряда, и в этом сезоне речь идет об эффектных вещах. В моде будут массивные ожерелья, крупные серьги и большие солнцезащитные очки. Также задержатся с нами ещё на сезон платки и аксессуары для волос, которые неизменно добавляют образу нотку гламура.

С чем прощаемся?

Хотя некоторые тенденции предыдущих сезонов останутся в силе, есть несколько вещей, которые точно выйдут из моды. Джинсы-скинни скоро исчезнут, поэтому не забудьте приобрести более свободную джинсовую ткань. Обувь на платформе также потеряет актуальность, так что откажитесь от массивных платформ и выберите более удобную обувь.