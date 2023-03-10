Стилист перечислила визуально прибавляющие возраст принты

Визуально прибавляющие возраст принты перечислила в беседе с «Мослентой» персональный стилист Юлия Зверева. Она назвала опасными цветочные и этнические рисунки на одежде.

Фото: Мослента Мослента

«Один из самых распространенных принтов, который не только прибавляет возраст, но и может сделать образ вульгарным — это "леопард". Его в первую очередь следует исключать из нарядов с яркими цветами — например, красным и синим», — заявила Зверева.

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Стилист отметила, что леопардовый принт самодостаточен, поэтому его лучше «переместить» с одежды на аксессуары. Так, леопардовой сумки в комплекте с черным платьем будет вполне достаточно для того, чтобы выделиться из толпы.

Цветочные принты способны не только сделать вас на пару лет старше, но и увеличить в объемах. Платья в цветочек хорошо смотрятся на стройных молоденьких девушках. С возрастом же выбор стоит сделать в пользу лаконичного монохрома, который поможет не только сбросить пару лет, но и сделает ваш образ более дорогим и утонченным

Эксперт порекомендовала женщинам исключить из гардероба вещи с «детскими» принтами — мишками, бантиками, бабочками, котиками и им подобными изображениями.

«Инфантильные вещи подходят для детей и подростков, но никак не для бизнес-вумен или элегантной леди. Стоит ли упоминать о свитерах с микки-маусом или пингвином? Если такие вещи вызывают трепет в вашем сердце, то оставьте их только для домашнего использования», — посоветовала собеседница «Мосленты».

При выборе вещей в горох, по словам Зверевой, стоит отдать предпочтение некрупному и нечастому принту. В портретной зоне следует избегать черно-белой цветовой гаммы принта, а цветовую палитру в целом лучше выбирать неконтрастную.

Одними из самых опасных в гардеробе являются этнические принты, продолжила эксперт. Они хороши в использовании там, откуда родом.

«Восточные мотивы подойдут для отпуска на Бали, а русские мотивы — для снежной зимы в родных краях в сочетании с шубами и дубленками. В повседневной жизни такие принты редко кого красят. Выбрав их, можно легко превратится из девушки в молодую бабушку», — объяснила стилист.