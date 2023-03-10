На днях на YouTube вышел свежий выпуск «Контактов», в котором приняла участие звезда «Орла и решки». По задумке шоу, Насте Ивлеевой нужно было звонить людям из списка своих контактов, чтобы они ответили на вопросы ведущего. И когда речь зашла об Айзе-Лилуне Ай, телеведущая говорить с ней напрочь отказалась.

Все дело в том, что девушки не общались с 2020 года. Именно тогда между звездами произошел конфликт. «Мы с Юлей Коваль какую-то х***ю сморозили. Айза разобиделась и расфорсила это на весь интернет», — вспомнила Настя. Позднее обидчицы приехали к Айзе с цветами прямо домой, чтобы извиниться, но она, как показалось блогерше, отреагировала холодно.

«Нам не понравилось, что она как будто не прониклась нашим поступком. Мы как дети. Ты знаешь, мне тридцать лет, я — взрослая баба — приезжаю извиняться перед Айзой за какую-то фигню с цветами», — добавила Настя.

Напомним, что инцидент произошел после того, как Юлия Коваль предложила свою и Настину кандидатуры на роли ведущих в программу Айзы на «Пятнице». Правда, та шутку не оценила и жестко ответила затейницам: «Можно вывезти кого угодно из деревни, приодеть во все очень модное, и, главное, во все модное сразу. Но деревня внутри тебя будет вечно в тебе. Надеюсь, я ошибаюсь и мне просто показалось. Точно знаю, что пора бы Насте нащупать землю под ногами. Дорогие шмотки не сделают из быдла человека. Всех подряд унижают и цепляют. Деревня и бабки на лавке версия 2020 года». Позднее ведущая призналась, что действительно не поняла юмора. Думаем, что девушкам все же стоит созвониться и обсудить отношения друг с другом.