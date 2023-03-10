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2 часа назад

37-летняя Ирина Шейк в крокодиловой коже вышла на подиум во время показа Versace

Газета.Ru

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в показе Versace. Соответствующие снимки публикуют фотобанк Getty Images, агентства Reuters и Associated Press.

Шейк в крокодиловой коже вышла на подиум во время показа Versace
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 9 марта, в Pacific Design Center в Западном Голливуде (штат Калифорния, США) прошел показ Versace FW'23/24. В шоу приняли участие Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Эмили Ратаковски, Стелла Максвелл, Имаан Хаммам, Виттория Черетти, Рианн ван Ромпей и другие известные модели. Вышла на подиум и любимица Донателлы Версаче — Ирина Шейк.

37-летняя Ирина Шейк дефилировала в кожаном total look'е. На ней были блуза с бантом, юбка-карандаш, куртка и перчатки — и все с тиснением под «крокодила». Образ дополнили сумка, черные капроновые колготки и туфли на шпильке. Волосы модели были распущены, а в макияже был сделан акцент на графичные стрелки.

Этот показ стал для Ирины Шейк 14-м в наступившем 2023 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, как прошла Неделя моды в Париже.

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