Хайди Клум в джинсовых шортах появилась на красной дорожке

Немецкая топ-модель Хайди Клум появилась на ежегодной премии Green Carpet Fashion Awards в Лос-Анджелесе.
Об этом пишет Daily Mail.
Клум для выхода на мероприятии подобрала джинсовые шорты с высокой талией Tommy Hilfiger, сделанные из разных кусков ткани, укороченный клетчатый жакет с рукавами-колокольчиками и туфли на каблуках в цветах американского флага.
Премия Green Carpet Fashion Awards отмечает деятелей индустрии моды и развлечений, которые продвигают культурные изменения. Среди других звездных гостей вечера были Кейт Бланшетт и Джоди Тернер-Смит.