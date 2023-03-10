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1 час назад

Хайди Клум в джинсовых шортах появилась на красной дорожке

Газета.Ruиещё 1

Немецкая топ-модель Хайди Клум появилась на ежегодной премии Green Carpet Fashion Awards в Лос-Анджелесе.

Хайди Клум в джинсовых шортах появилась на красной дорожке
Фото: СоцсетиСоцсети

Об этом пишет Daily Mail.

Клум для выхода на мероприятии подобрала джинсовые шорты с высокой талией Tommy Hilfiger, сделанные из разных кусков ткани, укороченный клетчатый жакет с рукавами-колокольчиками и туфли на каблуках в цветах американского флага.

Газета.Ru

Премия Green Carpet Fashion Awards отмечает деятелей индустрии моды и развлечений, которые продвигают культурные изменения. Среди других звездных гостей вечера были Кейт Бланшетт и Джоди Тернер-Смит.

Мода,Хайди Клум,Кейт Бланшетт,
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