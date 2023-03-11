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4 часа назад

Блогер назвала способ, который предотвратит сползание колготок

Газета.Ruиещё 1

Блогер Ханна Хармелин показала способ предотвратить сползание колготок. Об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

Блогер назвала способ, который предотвратит сползание колготок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В личном блоге Ханна Хармелин решила поделиться способом правильного подтягивания колготок.

"Вы ведь знакомы с тем чувством, когда во время носки колготки начинают спадать и вам необходимо их подтянуть. Но после этого на них остается очередная дырка. Для этого сначала можно намочить руки водой и затем подтягивать изделия. Колготки прилипнут к мокрым ладоням. Таким образом, мы натягиваем их, не впиваясь в материал ногтями", — рассказала Хармелин.

Ранее сообщалось, что хирург Наумов рассказал, какая обувь деформирует стопу. Ношение каблуков, по словам Наумова, также чревато вальгусной деформацией большого пальца стопы, иными словами, образованием "косточек" или "шишек".

Опасной, по словам хирурга, может стать узкая обувь — балетки и туфли-лодочки, сжимающие стопу и не позволяющие грамотно распределять нагрузку, а также слабоармирующие модели.

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