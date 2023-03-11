Блогер назвала способ, который предотвратит сползание колготок

"Вы ведь знакомы с тем чувством, когда во время носки колготки начинают спадать и вам необходимо их подтянуть. Но после этого на них остается очередная дырка. Для этого сначала можно намочить руки водой и затем подтягивать изделия. Колготки прилипнут к мокрым ладоням. Таким образом, мы натягиваем их, не впиваясь в материал ногтями", — рассказала Хармелин.