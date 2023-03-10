Названа самая модная базовая вещь весны

В конце прошлого столетия в мире моды появился новый стиль под названием гранж. В переводе с английского grunge означает неопрятный, отталкивающий.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Такое антигламурное направление стало протестом нормам роскоши в конце 80-х, пишет woman.ru

Родиной гранжа стали США, а главными иконами стиля – музыкальные коллективы Metallica, Pearl Jam и Nirvana.

Стилисты современности предпочитают не углубляться в гранж с головой, но брать от этого направления некоторые элементы. Например, косухи, брюки, серые застиранные футболки.

runews24.ru