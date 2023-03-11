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24 минуты назад

Дмитрий Нагиев представил собственный бренд сумок и футляров для очков

Слово и Дело

Известный актер и ведущий Дмитрий Нагиев ушел в бизнес. Артист представил собственный модный бренд.

Нагиев представил собственный бренд сумок и футляров для очков
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Нагиев снялся в рекламном ролике своей же продукции. В брутальном образе он представил рюкзак, сумку, стильный чехол для солнцезащитных очков и маленькую поясную сумку. Аксессуары под стать своему владельцу – такие же лаконичные, брутальные и немного грубоватые. Судя по всему, вещи предназначены исключительно для мужской аудитории. Металлический шильдик добавляет коллекции дерзости. К слову, информация на бирке подсказывает, что линейка запущена актером совместно с дизайнером Юлией Фом. JULIA FOM – это российский концептуальный бренд, работающий преимущественно с кожей. Рекламный ролик опубликовал telegram-канал «НеМалахов».

Цена аксессуаров от Нагиева достаточно высока. Например, стоимость дорожной сумки составляет 47 тысяч рублей, кожаного футляра для очков – 17 тысяч рублей. По данным telegram-канала, над собственным брендом сумок Нагиев работает уже год.

Мода,Дмитрий Нагиев,
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