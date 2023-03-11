Нагиев представил собственный бренд сумок и футляров для очков

Нагиев снялся в рекламном ролике своей же продукции. В брутальном образе он представил рюкзак, сумку, стильный чехол для солнцезащитных очков и маленькую поясную сумку. Аксессуары под стать своему владельцу – такие же лаконичные, брутальные и немного грубоватые. Судя по всему, вещи предназначены исключительно для мужской аудитории. Металлический шильдик добавляет коллекции дерзости. К слову, информация на бирке подсказывает, что линейка запущена актером совместно с дизайнером Юлией Фом. JULIA FOM – это российский концептуальный бренд, работающий преимущественно с кожей. Рекламный ролик опубликовал telegram-канал «НеМалахов».