Певица Шер представила публике своего 37-летнего бойфренда

Певица Шер вывела из тени своего нового избранника - мужчину, который вдвое младше нее. Таким образом 76-летняя звезда подтвердила слухи о романе с 37-летним продюсером Александром Эдвардсом, которые появились еще в ноябре прошлого года.

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Влюбленная пара вместе посетила показ модного дома Versace. Для выхода в свет Шер выбрала фиолетовую кожаную куртку с клепками, ботильоны и леггинсы того же цвета. Спутник певицы надел черную куртку с золотыми пуговицами.