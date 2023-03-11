Певица Шер представила публике своего 37-летнего бойфренда

Певица Шер вывела из тени своего нового избранника - мужчину, который вдвое младше нее. Таким образом 76-летняя звезда подтвердила слухи о романе с 37-летним продюсером Александром Эдвардсом, которые появились еще в ноябре прошлого года.
Влюбленная пара вместе посетила показ модного дома Versace. Для выхода в свет Шер выбрала фиолетовую кожаную куртку с клепками, ботильоны и леггинсы того же цвета. Спутник певицы надел черную куртку с золотыми пуговицами.
Знакомые Шер утверждают, что речь идет об искренних чувствах, а не о пиар-романе. При этом певица и ее избранник не планируют регистрировать брак и устраивать свадьбу.