Принцесса готики: платье Майли Сайрус на показе Versace

Майли Сайрус выпустила восьмой студийный альбом под названием «Endless Summer Vacation» и одновременно с этим посетила в Лос-Анджелесе «модный показ месяца» - презентацию новой осенней RTW-коллекции Versace. Для выхода в свет певица выбрала потрясающее асимметричное розово-чёрное платье из тюля, опоясанное сверху серебристой цепью и дополненное высоким разрезом. Эффектное сочетание оттенков создали эффект омбре, придающее наряду нотки стиля готики и одеяния принцессы одновременно.

Фото: Inc-News Inc-News

Майли дополнила платье чёрными босоножками на высоких каблуках, соответствующей сумочкой и крупным серебристым браслетом. Её волосы, окрашенные в цветах платины и тёмно-коричневого, были уложены в виде пляжных волн, а макияж включал «smoky eyes» и нюдовый блеск для губ.