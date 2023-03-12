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58 минут назад

Принцесса готики: платье Майли Сайрус на показе Versace

Inc-News

Майли Сайрус выпустила восьмой студийный альбом под названием «Endless Summer Vacation» и одновременно с этим посетила в Лос-Анджелесе «модный показ месяца» - презентацию новой осенней RTW-коллекции Versace. Для выхода в свет певица выбрала потрясающее асимметричное розово-чёрное платье из тюля, опоясанное сверху серебристой цепью и дополненное высоким разрезом. Эффектное сочетание оттенков создали эффект омбре, придающее наряду нотки стиля готики и одеяния принцессы одновременно.

Принцесса готики: платье Майли Сайрус на показе Versace
Фото: Inc-NewsInc-News

Майли дополнила платье чёрными босоножками на высоких каблуках, соответствующей сумочкой и крупным серебристым браслетом. Её волосы, окрашенные в цветах платины и тёмно-коричневого, были уложены в виде пляжных волн, а макияж включал «smoky eyes» и нюдовый блеск для губ.

В первом ряду на показе Versace к Сайрус присоединились Дуа Липа, Энн Хэтэуэй, Ченнинг Татум, Памела Андерсон и др. В один из моментов исполнительница хита «Flowers» стала позировать фотографам вместе с Элтоном Джоном и рэпером Lil Nas X, после чего в соцсетях заговорили об их возможной коллаборации. Компанию на вечере певице составил её бойфренд, музыкант Макс Морандо, с которым она встречается с летом прошлого года.

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