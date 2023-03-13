Стилистка раскрыла простые способы выглядеть дорого без затрат

Стилистка по имени Молли с никнеймом @molliecampsie раскрыла три простых способа, которые помогут выглядеть дорого без особых затрат. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам блогерши, она любит носить повседневные вещи с блейзерами и пальто. «Смешайте элегантность и повседневность для шикарного наряда. Это делает простой образ более изящным», — сказала она в ролике, представ перед подписчиками в джинсах и пиджаке с подплечниками.

Кроме того, специалистка рассказала, что всегда добавляет в свои образы белую базовую футболку и кроссовки. Так, на размещенных кадрах Молли продемонстрировала сочетания данных предметов гардероба с черными брюками и бежевым пальто.

В заключение девушка порекомендовала смешивать в образах одежду из разных материалов. «Можно носить вещи из разных тканей, такие как шерсть и кожа, для контраста», — пояснила она.