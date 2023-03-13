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1 час назад

Стилистка раскрыла три простых способа выглядеть дорого без особых затрат

Lenta.ruиещё 1

Стилистка по имени Молли с никнеймом @molliecampsie раскрыла три простых способа, которые помогут выглядеть дорого без особых затрат. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Стилистка раскрыла простые способы выглядеть дорого без затрат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам блогерши, она любит носить повседневные вещи с блейзерами и пальто. «Смешайте элегантность и повседневность для шикарного наряда. Это делает простой образ более изящным», — сказала она в ролике, представ перед подписчиками в джинсах и пиджаке с подплечниками.

Кроме того, специалистка рассказала, что всегда добавляет в свои образы белую базовую футболку и кроссовки. Так, на размещенных кадрах Молли продемонстрировала сочетания данных предметов гардероба с черными брюками и бежевым пальто.

В заключение девушка порекомендовала смешивать в образах одежду из разных материалов. «Можно носить вещи из разных тканей, такие как шерсть и кожа, для контраста», — пояснила она.

В январе Молли назвала простое правило, которое поможет создать идеальный наряд. По мнению блогерши, при создании удачного повседневного образа следует руководствоваться формулой «два на два», которая заключается в том, чтобы скомбинировать два модных предмета гардероба с двумя изделиями базового стиля.

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