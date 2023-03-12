Стилист назвала основные лайфхаки для женщин плюс-сайз

Основные лайфхаки в одежде для желающих стильно выглядеть девушек плюс сайз назвала в беседе с «Мослентой» стилист, имиджмейкер, создатель авторского курса «Мне идет» Мария Трофимова. Эксперт порекомендовала выбирать вещи фасонов athleisure и casual.

Фото: Мослента Мослента

«Выбирайте одежду расслабленных фасонов стиля athleisure. Это непринужденные образы, составленные на основе спортивных базовых вещей, своеобразный микс стиля и комфорта», — посоветовала специалист.

Для ситуаций, где этот стиль не подходит, стилист советует собрать образ из более женственных вещей casual стиля. Например, «удлинить» силуэт поможет одежда с вертикальными линиями. однотонная одежда, длинный верхний слой (пальто, тренч, кардиган или накидка ниже колена), брюки, джинсы на высокой посадке, обувь с каблуком или платформойт.