10 предметов вашего гардероба, которые ненавидят мужчины

Эту одежду сильная половина человечества считает крайне непривлекательной.
Конечно, женщины одеваются для себя. Давно канули в лету времена, когда девушки утягивали талию корсетами, вредя внутренним органам, чтобы нравиться мужчинам. Современные барышни в одежде ценят удобство, функциональность, наряд должен подчеркивать уникальный стиль и личность женщины. И все же мнение сильной половины человечества нам интересно, а мужчинам далеко не все предметы женского гардероба по душе.
На отретушированных фото эти обтягивающие спортивные штаны могут смотреться очень привлекательно, но в реальной жизни, вне спортзала, леггинсы смотрятся весьма странно. Они подчеркивают все недостатки фигуры и плохо вписываются в современный образ.
Многие девушки считают этот предмет одежды очень сексуальным, но сильная половина человечества привлекательными их совсем не находят. Высокие, доходящие до середины бедра сапоги на высоком каблуке напоминают им о дамах с низкой социальной ответственностью, кажутся агрессивными и слишком бросающимися в глаза.
На красных дорожках эти наряды-сетки смотрятся очень эксцентрично и привлекательно, но в реальной жизни мужчины считают, что такие платья совсем не оставляют простора для фантазии. А в женщине все же должна быть какая-то загадка!
Сочетание, ставшее настоящим трендом, девушкам кажется очень стильным, но мужчины уверены, что такие разные предметы гардероба вместе не могут смотреться органично вместе.
«Мои вкусы весьма специфичны…» — так могут говорить о себе любительницы кроссовок на каблуке. Несмотря на все старания дизайнеров и маркетологов, трендом эта обувь так и не стала, а сильной половине человечества она и вовсе кажется уродливой.
Они такие удобные, широкие, не сковывают движения. Но совсем не нравятся мужчинам. Может, потому что скрывают изящные женские ножки. Впрочем, большинство девушек сейчас предпочитают комфорт, а отказываться от удобной одежды из-за чужого мнения не намерены.
Ободки, заколки, аксессуары с цветами смотрятся очень трогательно, навевают мысли об отдыхе на тропических островах, но молодые люди такой акцент по какой-то причине считают непривлекательным.
Мужчины скучают по странной моде двухтысячных, когда джинсы позволяли оголить животик. Но девушки понимают, что в брюках с высокой посадкой значительно удобнее, а еще они могут скрыть лишнюю складочку на талии и создать классный силуэт.
Этот предмет гардероба у мужчин ассоциируется с детской одеждой или рабочим нарядом для стройки и ремонта, поэтому, по мнению сильной половины человечества, комбинезонам не место в шкафу взрослой женщины.
Длинные юбки мешают мужчинам рассматривать стройные женские ножки, к тому же этот предмет гардероба может мешать при ходьбе, а спутнице постоянно приходится одергивать и поправлять наряд.