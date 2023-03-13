10 предметов вашего гардероба, которые ненавидят мужчины

Эту одежду сильная половина человечества считает крайне непривлекательной.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Конечно, женщины одеваются для себя. Давно канули в лету времена, когда девушки утягивали талию корсетами, вредя внутренним органам, чтобы нравиться мужчинам. Современные барышни в одежде ценят удобство, функциональность, наряд должен подчеркивать уникальный стиль и личность женщины. И все же мнение сильной половины человечества нам интересно, а мужчинам далеко не все предметы женского гардероба по душе.

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Леггинсы

На отретушированных фото эти обтягивающие спортивные штаны могут смотреться очень привлекательно, но в реальной жизни, вне спортзала, леггинсы смотрятся весьма странно. Они подчеркивают все недостатки фигуры и плохо вписываются в современный образ.

Высокие ботфорты

Многие девушки считают этот предмет одежды очень сексуальным, но сильная половина человечества привлекательными их совсем не находят. Высокие, доходящие до середины бедра сапоги на высоком каблуке напоминают им о дамах с низкой социальной ответственностью, кажутся агрессивными и слишком бросающимися в глаза.

Голые платья

На красных дорожках эти наряды-сетки смотрятся очень эксцентрично и привлекательно, но в реальной жизни мужчины считают, что такие платья совсем не оставляют простора для фантазии. А в женщине все же должна быть какая-то загадка!

Романтичные платья с тяжелыми ботинками

Сочетание, ставшее настоящим трендом, девушкам кажется очень стильным, но мужчины уверены, что такие разные предметы гардероба вместе не могут смотреться органично вместе.

Кроссовки на каблуке

«Мои вкусы весьма специфичны…» — так могут говорить о себе любительницы кроссовок на каблуке. Несмотря на все старания дизайнеров и маркетологов, трендом эта обувь так и не стала, а сильной половине человечества она и вовсе кажется уродливой.

Джинсы-бойфренды

Они такие удобные, широкие, не сковывают движения. Но совсем не нравятся мужчинам. Может, потому что скрывают изящные женские ножки. Впрочем, большинство девушек сейчас предпочитают комфорт, а отказываться от удобной одежды из-за чужого мнения не намерены.

Цветы в волосах

Ободки, заколки, аксессуары с цветами смотрятся очень трогательно, навевают мысли об отдыхе на тропических островах, но молодые люди такой акцент по какой-то причине считают непривлекательным.

Джинсы с высокой талией

Мужчины скучают по странной моде двухтысячных, когда джинсы позволяли оголить животик. Но девушки понимают, что в брюках с высокой посадкой значительно удобнее, а еще они могут скрыть лишнюю складочку на талии и создать классный силуэт.

Комбинезоны

Этот предмет гардероба у мужчин ассоциируется с детской одеждой или рабочим нарядом для стройки и ремонта, поэтому, по мнению сильной половины человечества, комбинезонам не место в шкафу взрослой женщины.

Юбки в пол