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1 час назад

Модные провалы церемонии «Оскар» в этом году

WomanHit.ru

Глядя на эти наряды, хочется произнести: «Снимите это немедленно!»

Модные провалы церемонии «Оскар» в этом году
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Церемония вручения премии «Оскар» — не только важное событие в киноиндустрии, но и настоящий модный показ. К нему готовятся за много месяцев до мероприятия, чьи-то платья становятся легендой: достаточно вспомнить платье-лебедь Бьорк, нежный, струящийся наряд на Гвинет Пэлтроу и мятное одеяние с вышивкой на одно плечо для Дженнифер Лопес.

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Но иногда на «Оскаре» случаются модные провалы, это происходит каждый год. И нынешняя премия, конечно, не стала исключением.

Эшли Грэм

WomanHit.ru

Можно было бы предположить, что модель так спешила на церемонию, что просто забыла сменить очаровательный халатик на платье. Несмотря на то, что бельевой стиль все еще невероятно популярен, в таком прочтении он смотрится совершенно неуместно. Черное белье в сочетании с красным фатиновым платьем-халатом создают неопрятный и слишком интимный образ. В таком не многие решатся появиться даже перед весьма близкими людьми.

К тому же округлые формы Эшли платье «спрятало», сделав знаменитость еще объемнее.

Холли Берри

WomanHit.ru

Потрясающая «женщина-кошка» любит подчеркивать стройную фигуру, но на этот раз платье Холли выбрала весьма неудачное: пышное, трапециевидное мини обнажило ноги актрисы, но сделало ее туловище совершенно непропорциональным. К тому же игривые бантики на весьма взрослой Берри выглядят странно и элегантными их точно не назовешь.

Оливия Уайлд

WomanHit.ru

Актриса тоже решила выбрать бельевой стиль и даже попыталась сделать его элегантным, но асимметричное платье, обнажающее одну половину тела в сочетании с черным лифом, смотрелось, скорее, эксцентрично. Оно не подчеркнуло красоту Оливии, а сделало ее образ вульгарным.

Марийон Котияр

WomanHit.ru

Французская актриса, в отличие от коллег, отказалась от открытых платьев в пользу строго брючного костюма и накидки. Возможно, этот наряд смотрелся бы элегантным, если бы не несколько важных «но». Во-первых, обувь на высокой платформе делает силуэт непропорциональным. Во-вторых, короткий ряд пуговиц и отсутствие ремня создает ощущение квадратного тела без изгибов. И наконец, кружевная накидка утяжеляет образ и отвлекает внимание от лица Марийон.

Софи Тернер

WomanHit.ru

Звезда «Игры престолов» надела на церемонию черное блестящее платье с прозрачным подолом. Этот наряд мог бы украсить более возрастную актрису, но Софи в платье с накидкой смотрелась совершенно не гармонично. Усилил эффект тяжелый макияж, с которым Тернер смотрелась гораздо старше.

Мода,Бьорк,Софи Тернер,Оливия Уайлд,Гвинет Пэлтроу,Дженнифер Лопес,
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