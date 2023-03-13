Модные провалы церемонии «Оскар» в этом году

Глядя на эти наряды, хочется произнести: «Снимите это немедленно!»

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Церемония вручения премии «Оскар» — не только важное событие в киноиндустрии, но и настоящий модный показ. К нему готовятся за много месяцев до мероприятия, чьи-то платья становятся легендой: достаточно вспомнить платье-лебедь Бьорк, нежный, струящийся наряд на Гвинет Пэлтроу и мятное одеяние с вышивкой на одно плечо для Дженнифер Лопес.

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Но иногда на «Оскаре» случаются модные провалы, это происходит каждый год. И нынешняя премия, конечно, не стала исключением.

Эшли Грэм

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Можно было бы предположить, что модель так спешила на церемонию, что просто забыла сменить очаровательный халатик на платье. Несмотря на то, что бельевой стиль все еще невероятно популярен, в таком прочтении он смотрится совершенно неуместно. Черное белье в сочетании с красным фатиновым платьем-халатом создают неопрятный и слишком интимный образ. В таком не многие решатся появиться даже перед весьма близкими людьми.

К тому же округлые формы Эшли платье «спрятало», сделав знаменитость еще объемнее.

Холли Берри

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Потрясающая «женщина-кошка» любит подчеркивать стройную фигуру, но на этот раз платье Холли выбрала весьма неудачное: пышное, трапециевидное мини обнажило ноги актрисы, но сделало ее туловище совершенно непропорциональным. К тому же игривые бантики на весьма взрослой Берри выглядят странно и элегантными их точно не назовешь.

Оливия Уайлд

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Актриса тоже решила выбрать бельевой стиль и даже попыталась сделать его элегантным, но асимметричное платье, обнажающее одну половину тела в сочетании с черным лифом, смотрелось, скорее, эксцентрично. Оно не подчеркнуло красоту Оливии, а сделало ее образ вульгарным.

Марийон Котияр

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Французская актриса, в отличие от коллег, отказалась от открытых платьев в пользу строго брючного костюма и накидки. Возможно, этот наряд смотрелся бы элегантным, если бы не несколько важных «но». Во-первых, обувь на высокой платформе делает силуэт непропорциональным. Во-вторых, короткий ряд пуговиц и отсутствие ремня создает ощущение квадратного тела без изгибов. И наконец, кружевная накидка утяжеляет образ и отвлекает внимание от лица Марийон.

Софи Тернер

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