Стилист порекомендовал мужчинам избавиться от 3 вещей летом-2023

Стилист Джо, чей никнейм в соцсетях @joe_x_style, призвал мужчин отказаться от облегающих шортов из денима, вьетнамок и носков по щиколотку. Свои рекомендации он опубликовал в социальных сетях.

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Специалист советует прежде всего отказаться от облегающих шортов из денима. Им, по его словам, лучше предпочесть шорты-карго чуть выше колена.

Помимо этого, отметил Джо, не стоит носить носки по щиколотку. Если без носков трудно обойтись, лучше выбрать классическую длину.

Эксперт также назвал в числе антитрендов лета-2023 вьетнамки — тапочки, ремешки у которых закрепляются на ноге между большим и указательным пальцами. По мнению Джо, вместо них стоит обратить внимание на биркенштоки — сандалии на толстой подошве с ортопедической стелькой.