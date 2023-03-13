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2 часа назад

Стилист Джо порекомендовал мужчинам избавиться от трех вещей летом 2023 года

Мира Маркина

Стилист Джо, чей никнейм в соцсетях @joe_x_style, призвал мужчин отказаться от облегающих шортов из денима, вьетнамок и носков по щиколотку. Свои рекомендации он опубликовал в социальных сетях.

Стилист порекомендовал мужчинам избавиться от 3 вещей летом-2023
Фото: PxherePxhere

Специалист советует прежде всего отказаться от облегающих шортов из денима. Им, по его словам, лучше предпочесть шорты-карго чуть выше колена.

Помимо этого, отметил Джо, не стоит носить носки по щиколотку. Если без носков трудно обойтись, лучше выбрать классическую длину.

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Эксперт также назвал в числе антитрендов лета-2023 вьетнамки — тапочки, ремешки у которых закрепляются на ноге между большим и указательным пальцами. По мнению Джо, вместо них стоит обратить внимание на биркенштоки — сандалии на толстой подошве с ортопедической стелькой.

Ранее "Рамблер" писал о том, почему молодых мужчин привлекают зрелые женщины.

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