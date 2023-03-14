Стилист назвал колготки с трусами новым модным трендом

Российский звездный стилист Алеко Надирян назвал нижнее белье новым модным трендом 2023 года. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам эксперта, в текущем году особенно актуальными станут колготки с трусами в качестве самостоятельных деталей нарядов. «Они становятся полноценным, самостоятельным низом», — пояснил специалист, отметив, что прошедшие показы говорят о смещении акцента с декольте на ноги.