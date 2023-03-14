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2 часа назад

Российский стилист назвал колготки с трусами новым модным трендом

Lenta.ruиещё 1

Российский звездный стилист Алеко Надирян назвал нижнее белье новым модным трендом 2023 года. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Стилист назвал колготки с трусами новым модным трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, в текущем году особенно актуальными станут колготки с трусами в качестве самостоятельных деталей нарядов. «Они становятся полноценным, самостоятельным низом», — пояснил специалист, отметив, что прошедшие показы говорят о смещении акцента с декольте на ноги.

В качестве иллюстрации он привел снимки манекенщиц в указанных предметах гардероба. Среди них — Тина Кунаки, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер. При этом стилист назвал этот тренд одним из самых противоречивых на данный момент.

Мода,Кендалл Дженнер,
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