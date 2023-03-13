Хайди Клум высмеяли в Сети из-за наряда

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в наряде ливанского бренда Georges Hobeika, и его высмеяли в сети, сравнив с костюмом персонажа детской телепередачи «Улица Сезам». Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Знаменитость посетила вечеринку, посвященную сбору денег для Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Для выхода в свет она выбрала желтое платье, оформленное объемными цветами с тонкими длинными лепестками, которые прикрывали туловище и верхнюю часть бедер, образуя шар. При этом нижняя часть изделия представляла собой прозрачный шлейф.

Читатели издания отметили, что одежда манекенщицы напоминает им наряд персонажа по имени Большая Птица.

Lenta.ru