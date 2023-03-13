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1 час назад

Хайди Клум высмеяли в Сети из-за наряда как у персонажа «Улицы Сезам»

Lenta.ru

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в наряде ливанского бренда Georges Hobeika, и его высмеяли в сети, сравнив с костюмом персонажа детской телепередачи «Улица Сезам». Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Хайди Клум высмеяли в Сети из-за наряда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Знаменитость посетила вечеринку, посвященную сбору денег для Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Для выхода в свет она выбрала желтое платье, оформленное объемными цветами с тонкими длинными лепестками, которые прикрывали туловище и верхнюю часть бедер, образуя шар. При этом нижняя часть изделия представляла собой прозрачный шлейф.

Читатели издания отметили, что одежда манекенщицы напоминает им наряд персонажа по имени Большая Птица.

Lenta.ru

«Тем временем из студии "Улицы Сезам" поступило сообщение о краже», «Она же должна была знать, что похожа на Большую Птицу?», «Большая Птица требует вернуть ей перья», «Когда у тебя нет таланта, но ты все еще хочешь внимания», «Выглядит как скомканный одуванчик», «Эта женщина может быть красивой, но у нее нет вкуса», — заявили юзеры.

Мода,Хайди Клум,Элтон Джон,
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