Джинсы, которые нужны вам в этом сезоне

Выбираем самые актуальные модели.

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Конечно, существуют базовые модели джинсов, которые должны быть в каждом стильном гардеробе, но эксперты рекомендуют не отставать от трендов и иметь хотя бы несколько актуальных моделей на полке.

Мы собрали главные тренды этой весны и начала лета, так что смело отправляйтесь на шопинг с нашим гайдом.

Клеш

Нет, это не «олдскульно», а очень свежо. Многие фэшн-эксперты считают клеш базовой моделью, но стоит признать, далеко не каждая женщина с этим согласится, так как данная модель довольно требовательна к фигуре. Клеш с высокой посадкой будет идеальным выбором для девушек, которые хотят визуально удлинить ноги. К слову, многие мужчины считают джинсы клеш очень женственным элементом гардероба.

Джинсы-трубы

Модель, которая идет практически всем и которую можно считать идеальной базой. Особенностью этой модели можно назвать мешковатость, которая помогает скрыть все, что вы хотите, и при этом не выглядеть в таких джинсах слишком вызывающе. Трудно найти фигуру, которой не подойдут эти джинсы, а потому рассмотрите этот вариант на смену любимым скинни. По ситуации, вы можете спокойно подвернуть широкую часть снизу, можно сказать, это одна из немногих моделей, с которыми можно проделывать подобное и не выглядеть странно.

Джинсы буткат