Стилист назвал объемные джинсы и плащи трендами весны 2023 года

Стилист Владислав Лисовец назвал актуальные модели одежды на весну 2023 года. Об этом он рассказал в интервью «ФедералПресс».
В новом сезоне будут актуальны элегантные вещи. Среди трендовых вещей он выделил большие очки, объемные джинсы, изделия из кожи, небольшую сумку из кожи и аккуратную обувь.
«Нужно покупать больше джинсы, брать кожаные изделия, переходить на более элегантную обувь и уже забывать про спорт. Стоит купить себе большие очки, красивый длинный плащ или тонкое пальто — в моду входит длина», — рассказал стилист.