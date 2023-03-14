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37 минут назад

Стилист Лисовец назвал объемные джинсы и плащи главными трендами весны 2023 года

Газета.Ruиещё 2

Стилист Владислав Лисовец назвал актуальные модели одежды на весну 2023 года. Об этом он рассказал в интервью «ФедералПресс».

Стилист назвал объемные джинсы и плащи трендами весны 2023 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новом сезоне будут актуальны элегантные вещи. Среди трендовых вещей он выделил большие очки, объемные джинсы, изделия из кожи, небольшую сумку из кожи и аккуратную обувь.

«Нужно покупать больше джинсы, брать кожаные изделия, переходить на более элегантную обувь и уже забывать про спорт. Стоит купить себе большие очки, красивый длинный плащ или тонкое пальто — в моду входит длина», — рассказал стилист.

Мода,
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