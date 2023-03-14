Как выглядеть модно в устаревших облегающих джинсах

По словам эксперта, чтобы составить актуальный образ с данным предметом гардероба в 2023 году, следует сочетать его с объемным верхом. Так, она предложила комбинировать узкие штаны с мешковатыми рубашками, объемными кардиганами и оверсайз-пиджаками. При этом в качестве обуви она посоветовала выбирать туфли на каблуках или ботинки средней высоты с широким голенищем.