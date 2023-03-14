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58 минут назад

Как выглядеть модно в устаревших облегающих джинсах

Lenta.ru

Стилистка Кристин Николсон раскрыла способ выглядеть модно в устаревших джинсах скинни. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Как выглядеть модно в устаревших облегающих джинсах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, чтобы составить актуальный образ с данным предметом гардероба в 2023 году, следует сочетать его с объемным верхом. Так, она предложила комбинировать узкие штаны с мешковатыми рубашками, объемными кардиганами и оверсайз-пиджаками. При этом в качестве обуви она посоветовала выбирать туфли на каблуках или ботинки средней высоты с широким голенищем.

В то же время автор видео призвала выбирать классические фасоны данных брюк из денима, а не джеггинсы или чрезмерно эластичные модели. Кроме того, испортить наряд со скинни способны ботильоны и облегающая ноги обувь, пояснила она.

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