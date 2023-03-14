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7 минут назад

Никола Пельтц снялась для обложки Cosmopolitan

Газета.Ru

Супруга Бруклина Бекхэма Никола Пельтц позировала в платье Stella McCartney и мюлях Giuseppe Zanotti для нового выпуска американской версии Cosmopolitan. Об этом сказано на сайте журнала.

Никола Пельтц снялась для обложки Cosmopolitan
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интервью изданию Пельтц рассказала о близкой дружбе с Селеной Гомес.

"Я встретила ее как-то мимоходом несколько лет назад, а потом мы все вместе пошли на мероприятие Academy Gala в сентябре. Мы просто сдружились и отлично провели время. А потом мы стали очень, очень близки. Я чувствую, что она как моя родная сестра. Я так ее люблю", - поделилась она.

Газета.Ru

Супруга Бруклина Бекхэма отметила, что ей очень важно иметь подруг, которые поддерживают ее.

"И если я просто иду по улице, а девушка говорит: "Боже мой, мне нравится твой наряд". Это значит гораздо больше, чем если бы это сказал парень. От них неважно, но когда девушка делает тебе комплимент, это намного особеннее", - сказала Никола Пельтц.

Для журнала Cosmopolitan ее снимал фотограф Шейн Маккоули. Пельтц также позировала в образах Miu Miu, Michael Kors, Fendi, Saint Laurent и других домов моды.

Мода,Никола Пельтц,
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