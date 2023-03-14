Никола Пельтц снялась для обложки Cosmopolitan

"Я встретила ее как-то мимоходом несколько лет назад, а потом мы все вместе пошли на мероприятие Academy Gala в сентябре. Мы просто сдружились и отлично провели время. А потом мы стали очень, очень близки. Я чувствую, что она как моя родная сестра. Я так ее люблю", - поделилась она.