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1 час назад

Стилист Лисовец назвал модную одежду на весну 2023 года

Lenta.ru

Популярный российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал модную одежду на весну 2023 года. Его комментарий приводит издание «ФедералПресс».

Стилист Лисовец назвал модную одежду на весну 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, на смену спортивному стилю в текущем сезоне придут элегантные вещи. Актуальными станут объемные джинсы, изделия из кожи и аккуратная обувь. Кроме того, популярными окажутся большие очки, длинные плащи и юбки, а также тонкие пальто.

В то же время специалист посоветовал приобрести небольшую классическую сумку, которую следует сочетать с кожаными оверсайз-куртками или предметами гардероба из денима. В заключение он отметил, что необходимо обратить внимание на прическу, пояснив, что в тренде будут волосы средней длины.

Мода,Влад Лисовец,
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