Стилист Лисовец назвал модную одежду на весну 2023 года

Популярный российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал модную одежду на весну 2023 года. Его комментарий приводит издание «ФедералПресс».
По словам эксперта, на смену спортивному стилю в текущем сезоне придут элегантные вещи. Актуальными станут объемные джинсы, изделия из кожи и аккуратная обувь. Кроме того, популярными окажутся большие очки, длинные плащи и юбки, а также тонкие пальто.
В то же время специалист посоветовал приобрести небольшую классическую сумку, которую следует сочетать с кожаными оверсайз-куртками или предметами гардероба из денима. В заключение он отметил, что необходимо обратить внимание на прическу, пояснив, что в тренде будут волосы средней длины.