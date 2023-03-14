Стилист Лисовец назвал модную одежду на весну 2023 года

Популярный российский стилист и телеведущий Влад Лисовец назвал модную одежду на весну 2023 года. Его комментарий приводит издание «ФедералПресс».

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По словам эксперта, на смену спортивному стилю в текущем сезоне придут элегантные вещи. Актуальными станут объемные джинсы, изделия из кожи и аккуратная обувь. Кроме того, популярными окажутся большие очки, длинные плащи и юбки, а также тонкие пальто.