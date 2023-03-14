Модный бренд представил сапоги в виде телепузиков за 188 тысяч рублей

По информации издания, самой популярной вещью из коллекции стали махровые сапоги на высокой шпильке зеленого цвета, которые выполнены в виде героя передачи Дипси. Известно, что на данный момент открыта предпродажа обуви, которую доставят покупателям в период с 15 апреля по 31 мая. Стоимость пары составляет 2500 тысячи долларов (188 тысяч рублей).