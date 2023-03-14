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2 часа назад

Модный бренд представил сапоги в виде телепузиков за 188 тысяч рублей

Lenta.ru

Британский модный бренд Christian Cowan представил коллаборацию с детским шоу «Телепузики» и привлек внимание общественности необычными товарами. Соответствующий материал публикует Hypebeast.

Модный бренд представил сапоги в виде телепузиков за 188 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, самой популярной вещью из коллекции стали махровые сапоги на высокой шпильке зеленого цвета, которые выполнены в виде героя передачи Дипси. Известно, что на данный момент открыта предпродажа обуви, которую доставят покупателям в период с 15 апреля по 31 мая. Стоимость пары составляет 2500 тысячи долларов (188 тысяч рублей).

Помимо сапог, в новой линейке марки представлены белая футболка, светлое худи, куртка из денима и джинсы с изображениями персонажей «Телепузиков». Отмечается, что цена предметов гардероба варьируется от 195 до 595 долларов (от 15 до 45 тысяч рублей).

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