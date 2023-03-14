Джиджи Хадид в леопардовых трусах снялась в рекламе своего бренда

Супермодель Джиджи Хадид стала звездой рекламы бренда люксовой вязаной одежды Guest In Residence, лично снявшись в кампании в трусах с «хищным» принтом. Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На снимках рекламы весенне-летней коллекции вещей из кашемира 27-летняя модель возлежит на пледе, разложенном на газоне, в леопардовых трусах и лимонно-желтом топе, щурится на солнце в голубой кофточке и рваных джинсах и игриво улыбается на камеру, накрывшись пледом с головой.

Автором фотосессии стал бельгийский фотограф, а в прошлом профессиональный скейтбордист, Квентин Де Брейи.

Бренд кашемировой одежды Guest In Residence Джиджи Хадид запустила в сентябре 2022 года — она выполняет роль креативного директора марки, которая позиционируется как производитель вещей из кашемира, доступных широким слоям населения.