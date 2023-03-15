Плюс-сайз-модель показала целлюлит крупным планом на фото в бикини

Плюс-сайз-модель и основательница собственного бренда пляжной одежды Карина Ирби снялась в бикини и показала несовершенства тела крупным планом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Лента.ру Лента.ру

Девушка поделилась снимком, на котором позирует на пляже в раздельном купальнике на завязках, повернувшись спиной к камере. На размещенных кадрах видно, что на ягодицах манекенщицы присутствуют целлюлит и неровности кожи. В описании к посту она рассказала, что в последнее время чувствует себя лучше, чем раньше. По ее словам, она начала усердно работать над собой вместе с психологом.

Подписчики восхитились честностью Ирби, о чем принялись писать в комментариях. «Шикарная!», «Смотрю на твои изгибы и плачу. Ты очень красивая!», «Сколько ты заплатила за то, чтобы так потрясающе выглядеть», «Природная красота в самом лучшем виде», «Эти ямочки такие прекрасные», — высказывались они.