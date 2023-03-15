Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Назван самый модный цвет волос весны 2023 года

Lenta.ru

Окрашивание под названием «вишневая кола» назвали главным трендом весны 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте PopSugar.

Назван самый модный цвет волос весны 2023 года
Фото: Лента.руЛента.ру

Речь идет о темно-бордовом цвете волос с фиолетовым подтоном, который похож на банку из-под вишневой кока-колы. Отмечается, что данное окрашивание было одним из самых модных в начале 2000-х годов и вновь обрело актуальность среди знаменитостей и инфлюэнсеров в текущем сезоне.

Парикмахер Сесси Мидчел в разговоре с журналистами заявила, что перед покраской волос в упомянутый оттенок следует тщательно обдумать свое желание.

«Во-первых, изначально тяжело добиться "вишневой колы" на волосах, к тому же этот пигмент очень долго вымывается с прядей», — уточнила она в заключение.

В феврале парикмахер Анжелика Листова раскрыла россиянам способы надолго сохранить цвет волос после окрашивания. В первую очередь специалист рекомендовала перед посещением салона красоты хорошо увлажнить пряди.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий