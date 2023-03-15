Назван самый модный цвет волос весны 2023 года

Окрашивание под названием «вишневая кола» назвали главным трендом весны 2023 года. Соответствующий материал опубликован на сайте PopSugar.

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Речь идет о темно-бордовом цвете волос с фиолетовым подтоном, который похож на банку из-под вишневой кока-колы. Отмечается, что данное окрашивание было одним из самых модных в начале 2000-х годов и вновь обрело актуальность среди знаменитостей и инфлюэнсеров в текущем сезоне.

Парикмахер Сесси Мидчел в разговоре с журналистами заявила, что перед покраской волос в упомянутый оттенок следует тщательно обдумать свое желание.

«Во-первых, изначально тяжело добиться "вишневой колы" на волосах, к тому же этот пигмент очень долго вымывается с прядей», — уточнила она в заключение.