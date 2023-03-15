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44 минуты назад

Стилист Александр Рогов назвал эту вещь главным камбэком весны

Super.ru

Надеемся, долгожданное солнце пробудило в вас тягу к красоте и обновлению гардероба. Ведь народному стилисту есть что посоветовать! В своем Telegram-канале Рогов неоднократно говорил, что в этом сезоне любой образ помогут сделать стильным фишки из 1990-х. Мода циклична, и поэтому лучше всего заимствовать стильные штучки, глядя на молодых див в прошлом. Вот и еще один тренд весны и предстоящего лета, по словам Александра, возвращается к нам спустя десятилетия.

Рогов назвал эту вещь главным камбэком весны
Фото: Super.ruSuper.ru

«Они возвращаются! Маленькие футболки в облипку, как у Памелы Андерсон и Пэрис Хилтон, снова на самом пике!» — делится стилист своим наблюдением в личном блоге.

Так что, похоже, с полюбившейся оверсайз-одеждой пора прощаться и готовиться демонстрировать фигуру в укороченных футболках и топах, как это делали Памела и Пэрис на рубеже веков.

Super.ru

Ну а если выбору звезд несколько десятилетий назад вы не очень доверяете, то вот вам более свежий пример! Белла Хадид с завидной регулярностью использует в своих образах укороченные футболки, и они позволяют модели сделать даже самый обыденный выход стильным. К слову, именно Белла была признана самой стильной девушкой на планете в 2022 году, так что, думаем, ей можно верить.

Чтобы бесстрашно носить такой верх, придется, конечно, хорошенько поработать над фигурой. Но, к счастью, время до потепления еще есть! Кстати, если вы уже занимаетесь спортом и следите за питанием, но вес так и не уменьшается, проверьте, не вызвано ли это одной из этих причин.

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