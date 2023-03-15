Рогов назвал эту вещь главным камбэком весны

Надеемся, долгожданное солнце пробудило в вас тягу к красоте и обновлению гардероба. Ведь народному стилисту есть что посоветовать! В своем Telegram-канале Рогов неоднократно говорил, что в этом сезоне любой образ помогут сделать стильным фишки из 1990-х. Мода циклична, и поэтому лучше всего заимствовать стильные штучки, глядя на молодых див в прошлом. Вот и еще один тренд весны и предстоящего лета, по словам Александра, возвращается к нам спустя десятилетия.

Фото: Super.ru Super.ru

«Они возвращаются! Маленькие футболки в облипку, как у Памелы Андерсон и Пэрис Хилтон, снова на самом пике!» — делится стилист своим наблюдением в личном блоге.

Так что, похоже, с полюбившейся оверсайз-одеждой пора прощаться и готовиться демонстрировать фигуру в укороченных футболках и топах, как это делали Памела и Пэрис на рубеже веков.

Super.ru

Ну а если выбору звезд несколько десятилетий назад вы не очень доверяете, то вот вам более свежий пример! Белла Хадид с завидной регулярностью использует в своих образах укороченные футболки, и они позволяют модели сделать даже самый обыденный выход стильным. К слову, именно Белла была признана самой стильной девушкой на планете в 2022 году, так что, думаем, ей можно верить.