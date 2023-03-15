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1 час назад

Билли Айлиш в кедах Converse вышла на красной дорожке

Газета.Ru

Певица Билли Айлиш появилась на премьере нового сериала ужасов Swarm. Об этом пишет Daily Mail.

Билли Айлиш в кедах Converse вышла на красной дорожке
Фото: Газета.руГазета.ру

Айлиш вышла на красную дорожку в объемной белой рубашке и мешковатых черных брюках. Завершили образ певицы черный галстук и классические кеды Converse All Star.

Помимо певицы в числе именитых гостей на премьере были исполнительница Хлоя Бэйли и актриса Доминик Фишбэк, которые надели яркие платья.

Swarm — это первый в истории сериал комика и рэпера Дональда Гловера, созданный Amazon Studios. В центре сюжета — молодая женщина по имени Дре, которую сыграла Фишбэк, чья одержимость любимым певцом оборачивается смертью. Бейли играет сестру Дре Мариссу. По слухам, Айлиш тоже досталась одна из ролей в сериале.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что Билли Айлиш почувствовала себя свободной после удаления соцсетей.

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