Билли Айлиш в кедах Converse вышла на красной дорожке

Певица Билли Айлиш появилась на премьере нового сериала ужасов Swarm. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Айлиш вышла на красную дорожку в объемной белой рубашке и мешковатых черных брюках. Завершили образ певицы черный галстук и классические кеды Converse All Star.

Помимо певицы в числе именитых гостей на премьере были исполнительница Хлоя Бэйли и актриса Доминик Фишбэк, которые надели яркие платья.

Swarm — это первый в истории сериал комика и рэпера Дональда Гловера, созданный Amazon Studios. В центре сюжета — молодая женщина по имени Дре, которую сыграла Фишбэк, чья одержимость любимым певцом оборачивается смертью. Бейли играет сестру Дре Мариссу. По слухам, Айлиш тоже досталась одна из ролей в сериале.