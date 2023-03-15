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50 минут назад

Обувь, которая дешевит ваш образ — выбросите ее

WomanHit.ru

Как не разрушить образ неправильно подобранной парой.

Обувь, которая дешевит ваш образ
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Вы наверняка знаете, что от обуви на 95% зависит восприятие вашего образа. Неправильно подобранная пара может полностью разрушить ваши стильные старания. Мы решили посоветоваться с экспертом, который рассказал, какую обувь нужно выбросить прямо сейчас.

Изжившая свое обувь

У каждого из нас есть пара обуви, которая особенно дорога сердцу. Но все же стоит объективно оценивать внешний вид пусть и очень дорогих туфель и сапог — оторванные детали, потертости и сбитые набойки не добавят вам шарма. Как минимум вы можете сдать обувь в ремонт, но если сделать уже ничего нельзя, не оправдывайте плохо выглядящую пару удобством. Смело меняйте на новую.

Кроссовки на танкетке

Один из самых удобных видов обуви. При этом существует такое большое количество моделей кроссовок, что сделать неверный выбор очень легко. Худшее, что может случиться с вами во время шопинга — вам захочется приобрести кроссовки на танкетке. Нет, это не красиво и точно не стильно. Кроссовки не должны быть элегантными, у них совершенно другая функция. Если вам хочется больше женственности, обратите внимание на классические лодочки.

Wild West

Какое-то время был невероятный спрос на обувь в ковбойском стиле, и действительно оригинальные сапоги смотрелись свежо. Сегодня подобная пара выглядит по крайней мере странно, особенно если вы не собираетесь на тематическую родео-вечеринку. Отличной заменой ковбойским сапогам станут казаки, главное, определиться с фасоном.

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