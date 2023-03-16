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1 час назад

Кендалл Дженнер показала тело в рекламе нижнего белья

Lenta.ru

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в весенней рекламной кампании бренда нижнего белья Calvin Klein. Соответствующие снимки появились на странице марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Кендалл Дженнер показала тело в рекламе нижнего белья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, на одном из размещенных черно-белых фото 27-летняя знаменитость позирует в джинсах, прикрыв руками обнаженную грудь и показывая на камеру подтянутое тело.

Затем манекенщица примерила бюстгальтер, приспустив брюки с бедер.

Lenta.ru

Фотографами и режиссерами данной съемки стали Мерт Алас и Маркус Пигготт. Также известно, что в съемке приняли участие южнокорейская певица Дженни Ким, актеры Майкл Бакари Джордан и Аарон Тейлор-Джонсон.

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