Кендалл Дженнер показала тело в рекламе нижнего белья

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в весенней рекламной кампании бренда нижнего белья Calvin Klein. Соответствующие снимки появились на странице марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, на одном из размещенных черно-белых фото 27-летняя знаменитость позирует в джинсах, прикрыв руками обнаженную грудь и показывая на камеру подтянутое тело.

Затем манекенщица примерила бюстгальтер, приспустив брюки с бедер.

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