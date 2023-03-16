Кендалл Дженнер показала тело в рекламе нижнего белья

Американская модель Кендалл Дженнер снялась в весенней рекламной кампании бренда нижнего белья Calvin Klein. Соответствующие снимки появились на странице марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
Так, на одном из размещенных черно-белых фото 27-летняя знаменитость позирует в джинсах, прикрыв руками обнаженную грудь и показывая на камеру подтянутое тело.
Затем манекенщица примерила бюстгальтер, приспустив брюки с бедер.
Фотографами и режиссерами данной съемки стали Мерт Алас и Маркус Пигготт. Также известно, что в съемке приняли участие южнокорейская певица Дженни Ким, актеры Майкл Бакари Джордан и Аарон Тейлор-Джонсон.