55-летняя Памела Андерсон вышла на подиум в Майами

Звезда сериала "Спасатели Малибу" и модель Playboy Памела Андерсон приняла участие в показе коллекции Boss сезона весна-лето 2023 в Майами. Об этом сообщает Daily Mail. 55-летняя

Памела Андерсон вышла на подиум в светлом костюме, состоящем из приталенного жакета на одной пуговице и брюк со стрелками. На ногах у нее были лаковые туфли на устойчивом каблуке.

Волосы "Спасательницы Малибу" были собраны в пучок, а в макияже был сделан акцент на естественность.

Газета.Ru