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50 минут назад

55-летняя Памела Андерсон вышла на подиум во время показа Boss в Майами

Газета.Ru

Звезда сериала "Спасатели Малибу" и модель Playboy Памела Андерсон приняла участие в показе коллекции Boss сезона весна-лето 2023 в Майами. Об этом сообщает Daily Mail. 55-летняя

55-летняя Памела Андерсон вышла на подиум в Майами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Памела Андерсон вышла на подиум в светлом костюме, состоящем из приталенного жакета на одной пуговице и брюк со стрелками. На ногах у нее были лаковые туфли на устойчивом каблуке.

Волосы "Спасательницы Малибу" были собраны в пучок, а в макияже был сделан акцент на естественность.

Газета.Ru

Помимо нее, в дефиле также участвовали модели Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валлетта, Кэндис Свейнпол и Мариякарла Босконе, стилист Лоу Роуч, легкоатлетка Алиса Шмидт, DJ Khaled, блогер Хаби Лейм, дрэг-квин Вайолет Чачки. Шоу посетили Деми Ловато, Малума, Белла Торн, Камила Морроне, Сьюки Уотерхаус, Каролина Куркова, Хван Ин Ёп и другие звезды.

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